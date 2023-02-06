Регфонд Башкирии потратит еще 750 тысяч на техобслуживание вертолета Хабирова

После покупки вертолета два благотворительных фонда Башкирии — Регфонд и Фонд социальных целевых программ (ФСЦП) стали участниками серии судебных разбирательств. Компания «Ютэйр — Вертолетные услуги» подала в суд на ФСЦП за неисполнение условий договора по оплате услуг. В судебном заведании выяснилось, что с марта 2021 года по апрель 2022 года высшие чиновники республики «налетали» на 171,5 млн рублей, то есть ежемесячно они тратили в среднем 12 млн рублей. Благотворительный фонд должен был оплачивать вертолетные услуги, но по каким-то причинам свои обязательства не выполнил. Арбитражный суд Тюменской области взыскал с фонда в пользу компании 178 млн рублей. Это решение сейчас обжалует ответчик. На рассмотрении этого же суда находится еще один иск компании «Ютэйр» к ФСЦП — на 72 млн рублей, решение по нему пока не принято.