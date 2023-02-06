Регфонд Башкирии потратит еще 750 тысяч на техобслуживание вертолета Хабирова

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Контракт заключен с единственным поставщиком. Закупка проходит в соответствии с ранее утвержденным в Фонде планом.
Обслуживать планируется, по всей вероятности, вертолет, который в 2019 году закупил Региональный фонд. Как ранее установил Mkset, именно на этом воздушном судне с vip-салоном летает глава Башкирии Радий Хабиров.
После покупки вертолета два благотворительных фонда Башкирии — Регфонд и Фонд социальных целевых программ (ФСЦП) стали участниками серии судебных разбирательств. Компания «Ютэйр — Вертолетные услуги» подала в суд на ФСЦП за неисполнение условий договора по оплате услуг. В судебном заведании выяснилось, что с марта 2021 года по апрель 2022 года высшие чиновники республики «налетали» на 171,5 млн рублей, то есть ежемесячно они тратили в среднем 12 млн рублей. Благотворительный фонд должен был оплачивать вертолетные услуги, но по каким-то причинам свои обязательства не выполнил. Арбитражный суд Тюменской области взыскал с фонда в пользу компании 178 млн рублей. Это решение сейчас обжалует ответчик. На рассмотрении этого же суда находится еще один иск компании «Ютэйр» к ФСЦП — на 72 млн рублей, решение по нему пока не принято.
Что касается Регфонда, который приобрел вертолет для Хабирова, то он также стал участником судебных разбирательств в «Ютэйр», но только уже в качестве истца. Еще в декабре 2022 года фонд подал заявление уже в Арбитражный суд Башкирии, в котором требует с компании 17,6 млн рублей задолженности и 885 тыс. рублей процентов по договору аренды. Вероятно, речь идет о вертолете Хабирова, который Регфонд передал «Ютэйру» на определенных условиях. В предпоследний день января Регфонд заявил еще один иск к авиакомпании. Дело касается исполнения обязательств по договору аренды. Сумма и другие детали иска в картотеке дел суда пока не раскрываются.
Ранее стало известно, что Региональный фонд оплачивал и строительство Центра управления республикой. Антимонопольщики и прокуратура усмотрели в этом нарушения законодательства, суд первой инстанции с ними согласился.