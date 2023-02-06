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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Рабочая неделя в Башкирии начнется с температурных качелей от -2 до -27 градусов

6 февраля 2023, 03:26
Фото: 1MI
Снег если и будет, то небольшой и не в понедельник.

Новая рабочая неделя в республике начинается с достаточно приятной для февраля температуры. Сегодня, 6 февраля прогнозируют дневную температуру в пределах от -2 до -7 градусов, лишь местами она опустится до -12.

А вот в ночь на вторник будет прохладнее, -13 -18 градусов, при прояснениях ожидают морозец вплоть до -26 градусов. Днем же столбик термометра будет находиться в диапазоне от -7 до -12 градусов. Во вторник возможен небольшой снег, при том, что ветер будет северным.

Стабильность в погоде сохранится и в среду. Без особых изменений, ночью от -13 до -18 градусов, при прояснениях столбик термометра может опуститься до -21, -26 градусов. Днем все те же -7, -12 градусов. И все тот же северный ветер, радует что будет он умеренным.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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