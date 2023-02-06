Рабочая неделя в Башкирии начнется с температурных качелей от -2 до -27 градусов

Стабильность в погоде сохранится и в среду. Без особых изменений, ночью от -13 до -18 градусов, при прояснениях столбик термометра может опуститься до -21, -26 градусов. Днем все те же -7, -12 градусов. И все тот же северный ветер, радует что будет он умеренным.