Рабочая неделя в Башкирии начнется с температурных качелей от -2 до -27 градусов

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Новая рабочая неделя в республике начинается с достаточно приятной для февраля температуры. Сегодня, 6 февраля прогнозируют дневную температуру в пределах от -2 до -7 градусов, лишь местами она опустится до -12.
А вот в ночь на вторник будет прохладнее, -13 -18 градусов, при прояснениях ожидают морозец вплоть до -26 градусов. Днем же столбик термометра будет находиться в диапазоне от -7 до -12 градусов. Во вторник возможен небольшой снег, при том, что ветер будет северным.
Стабильность в погоде сохранится и в среду. Без особых изменений, ночью от -13 до -18 градусов, при прояснениях столбик термометра может опуститься до -21, -26 градусов. Днем все те же -7, -12 градусов. И все тот же северный ветер, радует что будет он умеренным.