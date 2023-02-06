«Просите и получите»: в Уфе повышения зарплаты добивались большими запросами

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Результаты интересного и актуального для всех работающих граждан опроса обнародовал портал по поиску работы SuperJob. Большие результаты, как это не удивительно, получили большие запросы. Так самими успешными у работающих уфимцев стали переговоры об увеличении заработной платы на 30% и более от положенного оклада.
Респондентами выступали представители экономически активного населения, которые более года работают на одном месте. В минувшем году решились завести с начальством разговор о повышении зарплаты треть респондентов — 33%. Мужчины на такой разговор с руководством решались чаще. Молодежь была решительнее опытных коллег и смелее в запросах, «деньги к деньгам», заводили речь о росте получки чаще те жители Уфы, чей доход и без того выше среднего.
Самым популярным по данным аналитиков запросом стала просьба о повышении 20% к окладу, но при этом получали лишь половину от запроса — 10%. Самые эффективные результаты показали запросы на повышение 30% к окладу.
Но стоить отметить, что у половины респондентов такие беседы с руководством были абсолютно тщетны.