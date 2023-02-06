«Просите и получите»: в Уфе повышения зарплаты добивались большими запросами

Респондентами выступали представители экономически активного населения, которые более года работают на одном месте. В минувшем году решились завести с начальством разговор о повышении зарплаты треть респондентов — 33%. Мужчины на такой разговор с руководством решались чаще. Молодежь была решительнее опытных коллег и смелее в запросах, «деньги к деньгам», заводили речь о росте получки чаще те жители Уфы, чей доход и без того выше среднего.