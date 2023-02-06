Помощник депутата Курултая Башкирии не смог записаться к врачу

Проблема записи к врачам в Башкирии встала ребром в конце прошлого года. Дважды на оперативках в правительстве республики министр здравоохранения Айрат Рахматуллин получал суровую критику от главы региона Радия Хабирова из-за того, что в соцсетях граждане активно жаловались на сложности с записью на прием к врачу, а также на дефицит кадров. В качестве решения проблемы министр работал на новогодних праздниках, также по выходным стал работать и контакт-центра минздрава.