Помощник депутата Курултая Башкирии не смог записаться к врачу

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
На странице главы Башкирии Радия Хабирова появился гневный комментарий от помощника депутата Курултая Башкирии Айнура Шириязданов. Помощником какого депутата он является, мужчина не уточнил, но выразил крайнее возмущение результатами попытки записаться к зубному врачу в Стерлитамаке на бесплатное лечение.
Записаться помощник депутата хотел на определенные часы, в период с 17 до 20 часов, но узнал, что после 17 часов «лечащих врачей нет», а по выходным дням в субботу и воскресенье врачи отдыхают.
— Когда будут решать проблемы? И второй вопрос почему нельзя каждый день к зубному попадать, а нужно ждать две недели. Может, пора менять в медицине, — написал возмущенный мужчина.
Однако быстрее, чем от Минздрава, ответ получил он от жительницы Башкирии Ольги В.
— Когда лицензии частным клиникам перестанут выдавать, тогда и врачи в государственных учреждениях будут, — предположила женщина.
Представитель Минздрава Башкирии возмущенному помощнику депутата сообщил, что вопрос по поводу записи на прием к врачу проработают совместно с коллегами из медицинской организации и ответят до 8 февраля.
Айнур Шириязданов в ответ на комментарий ведомства сдерживаться не стал, его ответный комментарий не обошелся без угроз.
— Перезвоните по номеру мне, на странице указано у меня. Отписки от вас не нужны. Лучше сразу пишите заявление на увольнение и уходите с поста. Больше не буду объяснять, — отрезал Айнур Шириязданов.
Однако для жителей Башкирии такая ситуация не в новинку. Хочется отметить, что на лечение зубов запись действует и действовала всегда, пациентов же с острой болью принимают без записи, в том числе и круглосуточно, правда не во всех учреждениях, а только в дежурных.
Проблема записи к врачам в Башкирии встала ребром в конце прошлого года. Дважды на оперативках в правительстве республики министр здравоохранения Айрат Рахматуллин получал суровую критику от главы региона Радия Хабирова из-за того, что в соцсетях граждане активно жаловались на сложности с записью на прием к врачу, а также на дефицит кадров. В качестве решения проблемы министр работал на новогодних праздниках, также по выходным стал работать и контакт-центра минздрава.
После критики главы Башкирии оценить положение дел с возможностью записаться к врачу решил проверить Андрей Назаров, премьер-министр Башкирии попытался записаться к врачу, но у него не получилось. Система дала сбой непосредственно во время звонка чиновника.