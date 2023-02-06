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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:25

Помощник депутата Курултая Башкирии не смог записаться к врачу

6 февраля 2023, 07:09
Фото: 1MI
Мужчину возмутило отсутствие записей в удобное ему время и выходные у врачей.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова появился гневный комментарий от помощника депутата Курултая Башкирии Айнура Шириязданов. Помощником какого депутата он является, мужчина не уточнил, но выразил крайнее возмущение результатами попытки записаться к зубному врачу в Стерлитамаке на бесплатное лечение.

Записаться помощник депутата хотел на определенные часы, в период с 17 до 20 часов, но узнал, что после 17 часов «лечащих врачей нет», а по выходным дням в субботу и воскресенье врачи отдыхают.

— Когда будут решать проблемы? И второй вопрос почему нельзя каждый день к зубному попадать, а нужно ждать две недели. Может, пора менять в медицине, — написал возмущенный мужчина.

Однако быстрее, чем от Минздрава, ответ получил он от жительницы Башкирии Ольги В.

— Когда лицензии частным клиникам перестанут выдавать, тогда и врачи в государственных учреждениях будут, — предположила женщина.

Представитель Минздрава Башкирии возмущенному помощнику депутата сообщил, что вопрос по поводу записи на прием к врачу проработают совместно с коллегами из медицинской организации и ответят до 8 февраля.

Айнур Шириязданов в ответ на комментарий ведомства сдерживаться не стал, его ответный комментарий не обошелся без угроз.

— Перезвоните по номеру мне, на странице указано у меня. Отписки от вас не нужны. Лучше сразу пишите заявление на увольнение и уходите с поста. Больше не буду объяснять, — отрезал Айнур Шириязданов.

Однако для жителей Башкирии такая ситуация не в новинку. Хочется отметить, что на лечение зубов запись действует и действовала всегда, пациентов же с острой болью принимают без записи, в том числе и круглосуточно, правда не во всех учреждениях, а только в дежурных.

Проблема записи к врачам в Башкирии встала ребром в конце прошлого года. Дважды на оперативках в правительстве республики министр здравоохранения Айрат Рахматуллин получал суровую критику от главы региона Радия Хабирова из-за того, что в соцсетях граждане активно жаловались на сложности с записью на прием к врачу, а также на дефицит кадров. В качестве решения проблемы министр работал на новогодних праздниках, также по выходным стал работать и контакт-центра минздрава.

После критики главы Башкирии оценить положение дел с возможностью записаться к врачу решил проверить Андрей Назаров, премьер-министр Башкирии попытался записаться к врачу, но у него не получилось. Система дала сбой непосредственно во время звонка чиновника.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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