Переехавшая в Турцию уфимка рассказала, что происходит в стране после землетрясения

Уфимка, переехавшая еще в прошлом году в Турцию рассказала, что происходит в стране после разрушительного землетрясения. Алина Сафина отметила, что проживает в Анталии и само природное явление их не задело. Однако ее друзьям повезло меньше: они живут в Адане — городе, который находится всего в двух часах езды от эпицентра. Там трясло с огромной силой.