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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Переехавшая в Турцию уфимка рассказала, что происходит в стране после землетрясения

6 февраля 2023, 09:34
Фото: Depo Photos / AP
Разрушительное землетрясение магнитудой до 7,8 произошло в Турции этой ночью.

Уфимка, переехавшая еще в прошлом году в Турцию рассказала, что происходит в стране после разрушительного землетрясения. Алина Сафина отметила, что проживает в Анталии и само природное явление их не задело. Однако ее друзьям повезло меньше: они живут в Адане — городе, который находится всего в двух часах езды от эпицентра. Там трясло с огромной силой.

— У нас в Анталии все спокойно. Я проснулась от тысячи звонков и сообщений близких, так и узнала о землетрясении. Мои друзья всего в двух часах езды от эпицентра, вот там качало сильно. Там шел сильный дождь, все в панике выбегали на улицу. Это было ужасно, — рассказывает Алина.

Алина сообщает, что сейчас они находятся в растерянности, в странице объявили чрезвычайное положение, так как землетрясение еще может повториться. В местных СМИ, со слов девушки, сообщают о росте жертв, а коренные жители Турции «такого ужаса не помнят давно».

Напомним, что землетрясение магнитудой до 7,8 произошло в Турции в ночь на понедельник. Эпицентр находится в 27 километрах от Газиантепа, население города — более одного миллиона человек. Так, два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в страну для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщают РИА Новости. По предварительным данным, россиян среди пострадавших — нет.

#Элина Сайфранова#Общество
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