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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Новым главой Упрдор «Приуралье» назначен Денис Абрамов

6 февраля 2023, 15:07
Фото: скриншот с трансляции
Об этом стало известно в ходе оперативного совещания с главой Башкирии.

Сегодня, 6 февраля, в ходе оперативного совещания Радий Хабиров представил нового главу «Федерального управления автомобильных дорог „Приуралье“» Дениса Абрамова. В должность мужчина вступил в качестве исполняющего обязанности начальника.

— Денис Васильевич, большая протяженность сеть дорог у нас, задачи вы знаете, какие есть. Ждем от вас такой же энергичной работы и поддержки наших планов, — добавил Радий Хабиров.

Отметим, что на оперативном совещании глава региона также отреагировал на «дороги смерти» в Башкирии и вспомнил о «реестре фонящих дорог».

Хабиров отреагировал на «дороги смерти» в Башкирии
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#Элина Сайфранова
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