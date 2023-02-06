«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»

Что касается действующих лицензий, сертификатов и других разрешительных документов на разработки, то их якобы собираются переоформить на АО «УАПО». Наш источник выражает сомнения по этому поводу, добавляя, что учитывая весь объем наработанной интеллектуальной собственности, заниматься этим «можно всем инженерным составом АО „УАПО“ не один год». Предполагается, что не все разработки могут быть перенесены на производство АО «УАПО». Отметим, по данным «Спарк-Интерфакс», в интеллектуальной собственности у «Молнии» значатся один товарный знак, 25 изобретений и полезных моделей, два промышленных образца, 17 программ для ЭВМ, баз данных, шесть заявок, восемь объектов используют по лицензии.