«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
В конце января в известном сообществе «Пикабу» появился пост, в котором рассказывалось о возможном слиянии двух уфимских предприятий — АО «Уфимское научно-производственное предприятие „Молния“» и АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (сокращенно АО «УАПО»). Собственником двух организаций является АО «Технодинамика», которая в свою очередь входит в Госкорпорацию «Ростех».
Автор поста, пожелавший не раскрывать своего имени, заявляет, что «Молния» — предприятие прибыльное, тем временем «Уфимское агрегатное производственное объединение» может и превосходит ее территориально, но не по уровню заработной платы — по словам автора, в УАПО «они просто нищие».
По данным "СПАРК", в 2018 году выручка УАПО составила 3,5 млрд рублей, чистая прибыль – 288 млн рублей. С 2016 года прибыль компании, по данным сервиса, начала падать. Прибыльность предприятия упала с 615 млн рублей в 2015 году до 288 млн рублей в 2018 году.
В связи с появившейся информацией о возможном слиянии двух предприятий возник вопрос, почему «Молнию», признанную в 2013 году одним из лучших предприятий Уфы, якобы хотят реорганизовать, объединив с менее престижным предприятием?
По данным Спарк-Интерфакс, Уфимское научно-производственное предприятие «Молния» появилось более 30 лет назад — в феврале 1992 года, и на данный момент входит в состав АО «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. Однако историю предприятия стоит исчислять с 1941 года, когда завод был эвакуирован в Уфу.
Согласно данным сайта о промышленных предприятиях России ibrom.ru, Уфимское научно-производственное предприятие «Молния» занимается разработкой, производством и модернизацией электронных систем автоматического управления и электрических систем зажигания для двигателей летательных аппаратов. Стоимость чистых активов АО УНПП «Молния» по состоянию на 30 сентября 2022 года составляет более 1,7 миллиарда рублей.
Предприятие разрабатывает и изготавливает авиационную технику и газовое оборудование по лицензиям и сертификатам, лицензию Федерального космического агентства на осуществление космической деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны.
На самом сайте «Ростеха» также неоднократно отмечалась важность разработок УНПП «Молния». Так, в 2022 году на сайте появилась публикация о поставке элементов системы зажигания запального устройства двигателя РД-0177, которые «предназначены для двигателей возвращаемых ступеней ракет „Амур-СПГ“ и других ракет-носителей космического назначения». Разработаны детали как раз на УНПП «Молния». Ранее они также использовались в ракете-носителей «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту многоразовый корабль «Буран».
А в 2021 году сообщалось, что УНПП «Молния» занимает 95% российского рынка в области разработки систем зажигания двигателей, а изделия, разработанные «Молнией», применяются «практически на всех отечественных самолетах и вертолетах, а также на летательных аппаратах стран дальнего и ближнего зарубежья».
— На предприятии разработана, сертифицирована и запущена в серию электронная аппаратура управления и контроля для маршевых и вспомогательных двигателей учебно-боевого самолета Як-130 и самолета-амфибии Бе-200, вертолетов Ка-52, Ка-31, Ми-8 и их модификаций, — гласит публикация на сайте «Ростеха» от 2021 года.
Со слов автора публикации, все началось с назначения в январе 2023 года нового генерального директора «Молнии» — Леонида Лузгина, который, по данным «СПАРК», также возглавляет «УАПО». Лузгин уже попадал во внимание СМИ — по данным «Бизнес Онлайн», в июле 2012 года он лишился должности директора литейного завода «Камаза» после якобы вскрывшихся серьезных упущений в организации работы предприятия. Позже издание писало, что на сайте «КАМАЗ-Металлургии» сообщалось, что Лузгин продолжил работать на заводе, но якобы был понижен в должности до заместителя директора завода.
Со слов автора публикации, сотрудникам «Молнии» якобы сообщили, что после слияния в работе предприятия ничего не поменяется, новым будет лишь руководящее лицо. Однако, отметил автор, «обещание продержалось только день», а дальше, с его слов, на предприятии «появился новый гендир в сопровождении своей команды — топменеджеров с УАПО».
— Новые боссы ходят по предприятию, перекраивают все под себя, пихают друг друга локтями и со смехом делят помещения «Молнии». Рвут отлаженную систему на части, — пишет анонимный автор.
Кроме того, с его слов, в течение шести месяцев якобы должно случиться полное слияние двух вышеуказанных предприятий, в результате чего якобы сократят штат и исключат дублирующие должности с рабочими профессиями.
Источник Mkset, знакомый с ситуацией в АО «Молния», сообщил, что 30 декабря генеральный директор холдинга «Технодинамика» якобы передал акции «Молнии» в АО «УАПО». В тот же день, по словам собеседника, якобы состоялась встреча сотрудников с новым гендиректором Леонидом Лузгиным, который, как цитирует источник, якобы подтвердил, что в течение шести месяцев АО УНПП «Молния» «как юридическое лицо прекратит свое существование, товарный знак и бренд компании в дальнейшем также использоваться не будут».
— Ситуация складывается таким образом, что Уфа может перестать быть кустом разработки в области зажигания, — пояснил источник.
Что касается рядовых сотрудников, то они, со слов источника, будут переведены в АО «УАПО», однако гарантий того, что уровень заработной платы сохранится на прежнем уровне и не будет снижен, работникам якобы никто не дает. Руководящий состав якобы ждет «индивидуальная оценка полезности и лояльности человека».
— Фактически рушится сложившаяся десятилетиями система горизонтальных связей, позволявшая быстро решать текущие производственные вопросы. Более того, планируемая чистка в рядах лидеров приведет к развалам коллективов. Прогнозируемые последействия — уход ключевых сотрудников и потеря квалифицированных инженеров, — полагает источник Mkset.
Что касается действующих лицензий, сертификатов и других разрешительных документов на разработки, то их якобы собираются переоформить на АО «УАПО». Наш источник выражает сомнения по этому поводу, добавляя, что учитывая весь объем наработанной интеллектуальной собственности, заниматься этим «можно всем инженерным составом АО „УАПО“ не один год». Предполагается, что не все разработки могут быть перенесены на производство АО «УАПО». Отметим, по данным «Спарк-Интерфакс», в интеллектуальной собственности у «Молнии» значатся один товарный знак, 25 изобретений и полезных моделей, два промышленных образца, 17 программ для ЭВМ, баз данных, шесть заявок, восемь объектов используют по лицензии.
— Скорее всего, самое вкусное и беспроблемное из разработок будет перенесено на АО «УАПО», а все остальные разработки и наработки будут просто «похоронены», — пояснил собеседник Mkset.
Также слово «переезд» во всем слиянии ключевое, так как по мере завершения ремонта старых корпусов все сотрудники «Молнии», по словам источника, якобы переедут на площадку АО «УАПО». Что будет со зданиями первого предприятия — остается загадкой. Собеседник не исключает, что территорию «Молнии» могут продать — тем более недалеко от предприятия идет очередная точечная застройка.
Mkset связался с АО УМПП «Молния». Со слов технического директора Григория Куликова, подтверждение того, что предприятия будут объединены, а «Молния» — реорганизована, у него только устное — от нового генерального директора Леонида Лузгина. Более подробно прокомментировать ситуацию он не смог.
Поскольку подтверждением информации кроме подтверждения о реорганизации предприятия редакция не располагает, Mkset направил официальный запрос акционеру АО «Технодинамика» с просьбой разъяснить, по какой причине было принято решение объединить два предприятия, а также чего ждать обычным рабочим.