Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Яровая является сопредседателям парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины. По её словам, полученные в ходе работы комиссии документы были сопоставлены с докладом агентства DTRA при минобороны США. Это позволило получить данные, которые после изучения российскими специалистами будут преданы международной огласке, пишет газета “Известия”.
6 февраля в Госдуме пройдёт очередное заседание по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. В нем будут участвовать эксперты от МИД РФ и Минобороны. На встрече будет обсуждаться доклад Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения при министерстве обороны США (Defense Threat Reduction Agency).
Сообщается, что отчет DTRA о деятельности на Украине был опубликован в конце минувшего года. При этом сначала он был в открытом доступе, а потом его убрали с сайта. В настоящее время этот доклад можно найти в “тщательно отредактированном” виде, но специалисты из России успели зафиксировать важную информацию.
Этот доклад, а также документы, которые были получены комиссией из других источников, позволили установить не только реквизиты подрядчиков Пентагона, но и персональные данные сотрудников ведомства, участвовавших в работе украинских биолабораторий.
Примечательно, что из первоначального отчета DTRA о работе на Украине, по настоянию Пентагона, удалили примерно 80% информации. Но в распоряжении российских специалистов имеется полный документ (345 страниц).
Напомним, в марте прошлого года Совфед и Госдума постановили создать специальную комиссию для расследования работы на территории Украины биолабораторий. В комиссию вошли 14 сенаторов и столько же депутатов.
Согласно законодательству РФ на работу комиссии отводится год. Таким образом, она просуществует до 23 марта текущего года. Что касается доклада о её деятельности, то он будет представлен членам Совфеда и Госдумы 15 марта.
Депутаты и сенаторы намерены расширить опрос свидетелей и привлечь к расследованию новых лиц. Уже направлены приглашения в адрес бывшего директора агентства минобороны США DTRA Кеннета Майерса, а также главы комиссии журнала The Lancet по COVID Джеффри Сакса и американского ученого Эндрю Хаффа, который ранее заявлял об искусственном происхождении коронавируса с подачи американской стороны.