Сообщается, что отчет DTRA о деятельности на Украине был опубликован в конце минувшего года. При этом сначала он был в открытом доступе, а потом его убрали с сайта. В настоящее время этот доклад можно найти в “тщательно отредактированном” виде, но специалисты из России успели зафиксировать важную информацию.