Хабиров призвал власти к дисциплине в вопросах выплат участникам СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров озвучил просьбу к коллегам относительно ранее озвученной информации о новой выплате для бойцов добровольческих батальонов Башкирии. Напомним, добровольцам за каждые 180 дней службы теперь полагается дополнительная выплата в 200 тысяч рублей.
— Просьба какая. За что ребята благодарят? Как пообещали день в день, так эти деньги им и «падают». Как и обещали из расчета 2 тысячи за день им падает. На эти деньги их семьи тут живут. Здесь очень важна дисциплина. Она в этом вопросе даже больше эмоциональное значение имеет — заявил Радий Хабиров.