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Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Хабиров призвал власти к дисциплине в вопросах выплат участникам СВО из Башкирии

6 февраля 2023, 09:20
Фото: 1MI

Глава Башкирии анонсировал новую выплату добровольцам СВО за каждые 180 дней службы

Радий Хабиров похвалил коллег за то, что выплаты поступают «день в день».

В ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров озвучил просьбу к коллегам относительно ранее озвученной информации о новой выплате для бойцов добровольческих батальонов Башкирии. Напомним, добровольцам за каждые 180 дней службы теперь полагается дополнительная выплата в 200 тысяч рублей.

— Просьба какая. За что ребята благодарят? Как пообещали день в день, так эти деньги им и «падают». Как и обещали из расчета 2 тысячи за день им падает. На эти деньги их семьи тут живут. Здесь очень важна дисциплина. Она в этом вопросе даже больше эмоциональное значение имеет — заявил Радий Хабиров.
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#Ирина Деревянчук#Общество
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