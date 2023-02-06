Хабиров призвал власти к дисциплине в вопросах выплат участникам СВО из Башкирии

В ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров озвучил просьбу к коллегам относительно ранее озвученной информации о новой выплате для бойцов добровольческих батальонов Башкирии. Напомним, добровольцам за каждые 180 дней службы теперь полагается дополнительная выплата в 200 тысяч рублей.