Хабиров отреагировал на «дороги смерти» в Башкирии

Только в 2022 году на данном участке произошло 16 смертельных ДТП. Схожая ситуация и на дорогах регионального значения. Так, на трассе Уфа-Инзер Белорецк за три года погиб 41 человек, восемь из них в 2022 году, на дороге М-5 Урал участок Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки за три года погибли 31 человек, из них 13 в 2022 году, Дюртюли-Нефтекамск — 27 погибших за 3 года, 9 из них в 2022 году.