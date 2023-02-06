Хабиров отреагировал на «дороги смерти» в Башкирии

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
По поручению главы Башкирии Радия Хабирова в июле 2022 году к трассе Уфа-Бирск-Янаул в Благовещенском районе выехала целая комиссия. В 2022 году именно на этой дороге погибло наибольшее количество участников дорожного движения — 20 человек. За семь месяцев 2022 года там произошло 14 ДТП с 9 погибшими и 20 пострадавшими, после выезда и разработки плана по снижению смертности произошло 11 ДТП с одним погибшим и 16 пострадавшими. В результате ДТП сократилось с 31 до шести погибших на 100 пострадавших.
По словам главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, есть и другие опасные участки дорог республики, например, участок федеральной трассы М-5 Урал протяженностью 57 км в Иглинском районе, где нет ни одного безопасного километра.
Только в 2022 году на данном участке произошло 16 смертельных ДТП. Схожая ситуация и на дорогах регионального значения. Так, на трассе Уфа-Инзер Белорецк за три года погиб 41 человек, восемь из них в 2022 году, на дороге М-5 Урал участок Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки за три года погибли 31 человек, из них 13 в 2022 году, Дюртюли-Нефтекамск — 27 погибших за 3 года, 9 из них в 2022 году.
Радий Хабиров предложил выбрать самый проблемный участок дороги и пригласил министра транспорта и главу ГИБДД в следующий понедельник с конкретными предложениями.
Кроме того, глава Башкирии обратился к коллегам с напоминанием об отчете по его поручению о формировании «реестра фонящих дорог». Прозвучать он должен уже сегодня.
— Нам надо уже сейчас переходить в плоскость принятия решений, отторговываться, и чтобы имеющиеся четыре миллиарда денег ушли и там работали, — обратился к коллегам глава.