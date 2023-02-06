«Газовая атака»: жители Стерлитамака массово сообщают о выбросах и вони в городе

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Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:40
Жители Стерлитамака в очередной раз пытаются привлечь внимание властей к загазованности города, в результате выбросов вредных веществ. Так, множество сообщений с просьбой решить проблему жители города начали оставлять на странице главы Башкирии еще в минувшие выходные.
— Буквально сегодня ночью, утром и днём была настоящая газовая атака. Диспетчера заводов играют в футбол и сваливают все друг на друга. А в городе дышать невозможно от выбросов. Тысячи заявок в еддс от многих жителей, но заводы все продолжают чудить. У многих обостряются заболевания. В городе явный запах химии. Помогите, — писал Антон П.
Кроме того, горожане также сообщают об ухудшении самочувствия. Например, Виктория Ф. пишет о тошноте и головной боли. А Светлана С. подчеркивает, что в суббота «превзошла по газовой атаке все предыдущие дни».
— С каждым годом всё сильнее и сильнее травят. Хочется спросить у главы нашей Республики, может на нашем регионе лежит план, чтоб было как можно больше людей с онкологией и прочими болезнями? — негодует жительница Стерлитамака.
О том, что с каждым разом выбросы становятся хуже и хуже пишет и Светлана М., с ее слов, по вечерам нельзя выйти на улицу и проветрить квартиру. В свою очередь Ишбулат М. заявляет, что руководство заводов «бессовестно увеличивают свои выбросы особенно в морозную погоду» с целью скрыть загазованность природным туманом
— Каждую ночь выбросы! Невозможно проветрить помещения, выйти на прогулку, в магазин и из магазина бегом домой… Каждый день звоним в ЕДДС, МЧС, Минэкологию и тд., но результатов нет… То, что было вчера (в субботу — прим. ред.) — это просто ужасно! Нас травили почти сутки. И сегодня всё началось по новой… В наших городах много аллергиков, онкобольных взрослых и детей… Пожалуйста, примите меры в пользу народа! — просит Дилара А.
Так, Марина И. присоединилась к жалобам горожан и прикрепила две фотографии до «газовой атаки» и после.
— Стерлитамак Сакко-и-Ванцетти Все три дня начиная с ночи пятницы. Горы нет, — пишет Марина И.
В Минэкологии Башкирии сообщают, что с 1 по 3 февраля на автоматизированных постах наблюдения в Стерлитамаке действительно были зафиксированы превышения ПДК, в том числе на станции расположенной на территории городской клинической больницы по ул. Коммунистическая. Так, для принятия мер информация была направлена в адрес Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, Роспотребнадзор Башкирии, а также в Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру.
Также Минэкологии Башкирии организует внеплановые выездные проверки, однако в отношении тех объектов, которые подлежат «регионального государственному экологическому контролю».
А 18 января в ведомстве состоялось совещание, в котором также принимали участие представители предприятий городов Стерлитамака и Салавата.
— По итогам совещания решено регулярно проводить подобные совещания, создать межведомственную рабочую группу, определить механизм взаимодействия для оперативного реагирования, продолжить мониторинг атмосферного воздуха, инициировать проведение внеплановых выездных проверок, усилить производственный экологический контроль, контроль выполнения мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ, — сообщили в Минэкологии Башкирии.