«Газовая атака»: жители Стерлитамака массово сообщают о выбросах и вони в городе

О том, что с каждым разом выбросы становятся хуже и хуже пишет и Светлана М., с ее слов, по вечерам нельзя выйти на улицу и проветрить квартиру. В свою очередь Ишбулат М. заявляет, что руководство заводов «бессовестно увеличивают свои выбросы особенно в морозную погоду» с целью скрыть загазованность природным туманом