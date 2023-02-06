«Дом трясло»: уроженка Башкирии рассказала, как пережила землетрясение в Турции

Уроженка Башкирии Лилия рассказала журналисту Mkset о землетрясении в Турции, которое произошло в ночь на понедельник. Лилия проживает в Алании, однако землетрясение в 3 балла дошло и до нее. В местных СМИ девушка видела, что дома продолжают рушиться до сих пор.