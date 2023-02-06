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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

«Дом трясло»: уроженка Башкирии рассказала, как пережила землетрясение в Турции

6 февраля 2023, 10:29
Фото: Depo Photos / AP
Разрушительное землетрясение магнитудой до 7,8 из 10 возможных произошло в Турции в ночь на понедельник.

Уроженка Башкирии Лилия рассказала журналисту Mkset о землетрясении в Турции, которое произошло в ночь на понедельник. Лилия проживает в Алании, однако землетрясение в 3 балла дошло и до нее. В местных СМИ девушка видела, что дома продолжают рушиться до сих пор.

— Дом трясло минуту и потом слабые толчки ещё 3-4 минуты чувствовались. Основные разрушения в городах Мерсин и Газиантеп. Впервые с таким столкнулись, даже не знали, что делать в такой ситуации. Где-то на третьем толчке я уже доставала документы и переноску для кошки. Но потом всё стихло, — рассказывает Лилия.

Девушка рассказывает, что турки потрясены произошедшем и в Турции, по ее предположениям, объявят траур. Сейчас в стране введен режим ЧС. 

В результате землетрясения погибло 912 человек, ранено еще 5 385 человек, а спасено 2 470 человек, передают слова президента Турции Реджепа Эрдогана РИА Новости.

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#Общество#Элина Сайфранова
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