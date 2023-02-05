В лесу Башкирии спасатели обнаружили сильно замёрзшего мужчину

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Сегодня, 5 февраля, около пяти часов утра в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонил 47-летний мужчина. По информации, пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, он заблудился в лесном массиве между поселками Максимовка и Тимашево.
Так, на поиски мужчины был отправлен поисково-спасательный отряд УГЗ. Пока шли поиски, мужчина был все время на связи со спасателями. Обнаружили его сидящем в снегу и сильно замерзшим.
— Пострадавший рассказал, что шел из поселка Тимашево, но как оказался в лесу, не помнит. Спасатели оказали ему первую помощь, транспортировали на носилках до машины, затем выехали навстречу бригаде «03» и передали медикам, — добавляет пресс-служба Управления гражданской защиты.