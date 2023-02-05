В ходе спецоперации погибли четыре уроженца Башкирии

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Стало известно о гибели четырех уроженцев Башкирии в ходе специальной военной операции. Об этом своих социальных сетях сообщили представители власти республики.
Сегодня, 5 февраля, в Учалинском районе простились с сержантом Ранисом Алтыновым. Как сообщили в администрации муниципалитета, мужчина погиб героически в ходе специальной военной операции. Посмертно указом президента России награжден орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».
Известно, что Ранис Алтынов после окончания Башкирского лицея № 1 был призван на срочную службу в армии РФ. Уже с 2007 по 2010 года проходил службу по контракту в Чеченской республике в должности старшего водителя.
— В октябре 2022 года призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, боевое слаживание проходил в должности санитара. Героически погиб 5 января 2023 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, — сообщается на странице администрации Учалинского района.
Похоронен Ранис Алтынов в городе Учалы.
Погиб в зоне проведения специальной военной операции 47-летний уроженец Уфы Руслан Халитов. Об этом сообщает глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
Прощание состоится 6 февраля на Южном кладбище Уфы. Начало траурного митинга назначено на 12:00.
Накануне, 4 февраля, в Благовещенском районе простились с Русланом Исмагиловым. Как сообщает глава муниципалитета Олег Орлов, мужчина погиб 7 января. Посмертно его наградили орденом генерала Шаймуратова «за мужество и героизм, проявленные в специальной военной операции».
— Чуть более четырёх месяцев назад мы проводили его вместе с другими мобилизованными ребятами на боевое слаживание, а затем для выполнения боевых задач — в зону специальной военной операции, — написал Олег Орлов в своих социальных сетях.
В тот же день, 4 февраля, в селе Инзер Белорецкого района прощались с погибшим в ходе СВО 35-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Ильгизом Ильясовым. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях сообщает глава муниципалитета Андрей Иванюта.
— На церемонии прощания собралось много людей, земляки вспоминали его добрыми словами. Он был простым, безотказным, всегда помогал соседям, односельчанам. Те, с кем он вырос, говорят, что он был хорошим и веселым парнем, — пишет Андрей Иванюта.