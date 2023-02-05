В Башкирии простились с двумя погибшими участниками СВО

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Стало известно о гибели двух участников специальной военной операции. Прощания с бойцами прошли накануне, 4 февраля.
В селе Чапаево Давлеканского района простились с рядовым Дамиром Садыковым. Как сообщает администрация муниципалитета, мужчина погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
В Зианчуринском районе простились с Рамилем Тулебаевым — уроженцем деревни Ново-Чебеньки.
— Со слов друзей и близких Рамиль был добрым, отзывчивым, трудолюбивым, всегда готовым прийти на помощь к любому, кто попросит. Имел активную жизненную позицию. У него было много друзей, с которыми он поддерживал связь, — написал в своих социальных сетях глава района Дамин Юланов.