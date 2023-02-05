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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Башкирии простились с двумя погибшими участниками СВО

Сегодня, 04:43
Простились с рядовым Дамиром Садыковым и Рамилем Тулебаевым.

Стало известно о гибели двух участников специальной военной операции. Прощания с бойцами прошли накануне, 4 февраля.

В селе Чапаево Давлеканского района простились с рядовым Дамиром Садыковым. Как сообщает администрация муниципалитета, мужчина погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Дамир Садыков
Фото: Администрация Давлекановского района // Vk.com

В Зианчуринском районе простились с Рамилем Тулебаевым — уроженцем деревни Ново-Чебеньки.

— Со слов друзей и близких Рамиль был добрым, отзывчивым, трудолюбивым, всегда готовым прийти на помощь к любому, кто попросит. Имел активную жизненную позицию. У него было много друзей, с которыми он поддерживал связь, — написал в своих социальных сетях глава района Дамин Юланов.
Рамиль Тулебаев.
Фото: Дамин Юланов // Vk.cin
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