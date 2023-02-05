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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

В Башкирии из горящего дома пожарные спасли 15 человек

5 февраля 2023, 06:12
Фото: МЧС РБ
Инцидент произошел в многоквартирном доме в Нефтекамске.

В Нефтекамске около полуночи 4 февраля начался пожар в подъезде многоквартирного дома по улице Социалистической. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, между 7 и 8 этажами горел диван и оконный блок. Пожарные приступили к тушению и эвакуации жильцов.

Так, из зоны воздействия опасных факторов было спасено 15 человек, в числе которых 3 детей. Еще до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 17 человек.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Открытое горение удалось потушить в течение 10 минут.

#Элина Сайфранова
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