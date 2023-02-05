В Башкирии из горящего дома пожарные спасли 15 человек

В Нефтекамске около полуночи 4 февраля начался пожар в подъезде многоквартирного дома по улице Социалистической. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, между 7 и 8 этажами горел диван и оконный блок. Пожарные приступили к тушению и эвакуации жильцов.