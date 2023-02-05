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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Стало известно, когда в Уфе запустят снегоплавильный пункт

5 февраля 2023, 09:16
Фото: Ратмир Мавлиев // vk.com

В Уфе снегоплавильный пункт планируют запустить в марте 2023 года

Новый снегоплавильный пункт появится на улице Сагита Агиша.

В Уфе новый снегоплавильный пункт на Сагита Агиша намерены запустить в начале марте этого года. Об этом в своих социальных сетях сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Известно, что уже проведена работа по переустройству инженерных сетей и на данный момент приступают к бетонированию основания установки.

— Идём по графику. На объекте ежедневно порядка 10 единиц техники, 30 человек. В начале марта планируем запустить объект, — сообщил Ратмир Мавлиев.

Ранее власти панировали сдать снегоплавильный завод нынешней зимой. В частности, в январе на сайте городской мэрии сообщали, что на тот момент строители и чиновники разрабатывали алгоритм, который бы позволил бы сдать полигон до конца зимы.

Отметим, что мощность снегоплавильного пункта составит 1200 кубометров снега в сутки с разгрузкой на 5 машин. Во вторую очередь планируется запустить еще одну установку по утилизации снега на 1200 кубометров снега, что в два раза увеличит производственную мощность комплекса.

Снегоплавильный завод на Сагита Агиша в Уфе хотят сдать в эксплуатацию нынешней зимой
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#Элина Сайфранова
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