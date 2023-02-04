«Вся в крови»: соседка рассказала, что видела утром, когда отец убил сыновей в Уфе

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Вчера 3 февраля Уфу сотрясло известие о том, что многодетный отец благополучной семьи, непьющий инженер, добропорядочный семьянин и заботливый отец зарезал двоих своих сыновей, а после свел счеты с жизнью. История моментально стала обрастать подробностями, детей в семье называли идеальными, они никогда не попадали в поле зрения органов опеки или профилактики и не вздорили с соседями.
Информационному агентству «Башинформ» удалось пообщаться с той самой соседкой, которая единственная из многих открыла дверь шокированной женщине и помогла ей. Видео с домофона, на котором мать семейства звонить соседям, а на фоне раздаются страшные крики из ее квартиры Mkset публиковал здесь. Соседка которая пришла на помощь рассказала изданию то, что она видела тем роковым утром. По словам женщины соседка с дочкой прибежала вся в крови, с ней была ее дочь.
— Девочка плачет. Говорит, он убил Семена (имя изменено — прим. ред.). Они поднялись наверх, ее муж дверь не открыл, дверь взломали спасатели. Там уже не пускали, ничего не могу сказать. Она мне сказала, что стучалась в другие двери, никто не открыл. Может, она вспомнила, что в одном классе учились, или просто уже добежали до второго этажа к нам. Вообще не ожидали такого, сами в шоковом состоянии. Будто во сне все это произошло, — рассказала изданию соседка семьи.
Что было дальше известно от правоохранителей, женщина с подмогой подошла к двери, но она была заперта ее изнутри. Открыть ее смогли лишь спасатели, но за дверью их ждала страшная картина. Все трое мужчин семьи были мертвы. По предварительным данным отец нанес ножевые ранения своим детям, после чего покончил с собой.
Приводит Башинформ и другие предварительные данные, которых не было в пресс-релизах правоохранителей, так по данным издания ранним утром отец семейства «по непонятной причине сначала набросился на одного из сыновей. Проснувшаяся на крик ребенка супруга попыталась остановить мужа, тогда он начал ее душить. Женщине удалось вырваться, она с дочерью выбежала из квартиры и стала звать на помощь, звонить соседям».
Напомним, ход расследования данного дела контролирует прокуратура республики, находится оно и на контроле у руководства следственного комитета республики.
К сожалению это не первая трагедия внутри семьи, произошедшая в Уфе за прошедшие годы. Так в 2019 году Уфа содрогнулась после исчезновения Артема Мазова и двоих его сыновей. Их искали всем городом, однако поиски не увенчались успехом, был обнаружен лишь автомобиль семьи в одном из СНТ, а Мазова-отца в последний раз видели при покупке веревки в хозяйственном магазине. Через полгода тела мальчиков нашли в водоемах Уфы, на разных концах города. Сам Мазов до сих пор не найден и находится в федеральном розыске.
Этим летом в Уфу с 16-летней дочерью на лечение приехала жительница Туймазов. Она сняла квартиру, где зарезала свою дочь, после чего свела счеты с жизнью. В минувшем январе 18-летний уфимец зарезал свою мать. Сообщалось, что женщина потеряла или спрятала его пароли от компьютерных игр.