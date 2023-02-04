«Вся в крови»: соседка рассказала, что видела утром, когда отец убил сыновей в Уфе

К сожалению это не первая трагедия внутри семьи, произошедшая в Уфе за прошедшие годы. Так в 2019 году Уфа содрогнулась после исчезновения Артема Мазова и двоих его сыновей. Их искали всем городом, однако поиски не увенчались успехом, был обнаружен лишь автомобиль семьи в одном из СНТ, а Мазова-отца в последний раз видели при покупке веревки в хозяйственном магазине. Через полгода тела мальчиков нашли в водоемах Уфы, на разных концах города. Сам Мазов до сих пор не найден и находится в федеральном розыске.