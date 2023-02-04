В южные районы Башкирии выехали спецвзводы ДТП оперативного реагирования

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Глава ГИБДД по Башкирии проинформировал о том, что в ведомстве проанализировали статистику по травмам на дорогах и пришли к выводу о необходимости оказания практической помощи. С этой целью в Сибай, а также в Абзелиловский, Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский и Хайбуллинские районы были направлены экипажи специализированного взвода ДПС оперативного реагирования ГАИ.
По данным статистики именно в этих районах Башкирии ежегодно в начале года фиксируется рост аварийности. Спецэкипажи будут заниматься профилактикой опасных нарушений ПДД, выявлять нетрезвых водителей, проверять у автолюбителей наличие прав и документов на машину, а также проверять соблюдаются ли требования к перевозке детей.