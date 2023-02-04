В южные районы Башкирии выехали спецвзводы ДТП оперативного реагирования

Глава ГИБДД по Башкирии проинформировал о том, что в ведомстве проанализировали статистику по травмам на дорогах и пришли к выводу о необходимости оказания практической помощи. С этой целью в Сибай, а также в Абзелиловский, Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский и Хайбуллинские районы были направлены экипажи специализированного взвода ДПС оперативного реагирования ГАИ.