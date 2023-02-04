В МинЖКХ Башкирии назвали виновника падения льда, из-за которого пострадал ребенок

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Издание «Башинформ» выяснило в министерстве ЖКХ Башкирии предполагаемого виновника падение наледи с крыши дома в Стерлитамаке на ребенка. Напомним, вчера днем на голову 10-летней девочки упала наледь, она получила черепно-мозговую травму и попала в реанимацию. По последним данным минздрава девочка находится в сознании, состояние ее не ухудшается, но она все еще в реанимации.
Что касается виновника произошедшего, в МинЖКХ сообщили, что согласно отчетам кровля дома была очищена, в отличии от козырька балкона, а это уже зона, за которую несет ответственность управляющая компания.
— Предварительно усматривается ответственность собственника, установившего остекленный балкон с козырьком. По информации ТЖХ, ранее они выдавали предостережение собственнику данного балкона с требованием очистить козырек. Кроме того, козырек и остекление установлено незаконно, — сообщили в ведомстве.
Вчера, 3 февраля сразу после происшествия следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. О ходе расследования поручено доложить главе федерального Следкома Александру Бастрыкину. также следствие инициировало проверку по аналогичному случаю произошедшему в Уфе 1 февраля, там на 11-летнего мальчика упала наледь с балкона 5-этажки, однако к счастью ребенок остался цел и после оказания в травмпункте помощи был отправлен домой.