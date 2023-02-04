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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В МинЖКХ Башкирии назвали виновника падения льда, из-за которого пострадал ребенок

4 февраля 2023, 10:54
Фото: 1MI

В падении льда с крыши на ребенка в Стерлитамаке обвинили хозяина незаконного балкона

Крышу у дома по данным ведомства чистили, а за балкон отвечает не УК, а собственник.

Издание «Башинформ» выяснило в министерстве ЖКХ Башкирии предполагаемого виновника падение наледи с крыши дома в Стерлитамаке на ребенка. Напомним, вчера днем на голову 10-летней девочки упала наледь, она получила черепно-мозговую травму и попала в реанимацию. По последним данным минздрава девочка находится в сознании, состояние ее не ухудшается, но она все еще в реанимации.

Что касается виновника произошедшего, в МинЖКХ сообщили, что согласно отчетам кровля дома была очищена, в отличии от козырька балкона, а это уже зона, за которую несет ответственность управляющая компания.

— Предварительно усматривается ответственность собственника, установившего остекленный балкон с козырьком. По информации ТЖХ, ранее они выдавали предостережение собственнику данного балкона с требованием очистить козырек. Кроме того, козырек и остекление установлено незаконно, — сообщили в ведомстве.

Вчера, 3 февраля сразу после происшествия следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. О ходе расследования поручено доложить главе федерального Следкома Александру Бастрыкину. также следствие инициировало проверку по аналогичному случаю произошедшему в Уфе 1 февраля, там на 11-летнего мальчика упала наледь с балкона 5-этажки, однако к счастью ребенок остался цел и после оказания в травмпункте помощи был отправлен домой.

Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить почему на ребенка в Башкирии упала наледь
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#Ирина Деревянчук#Общество
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