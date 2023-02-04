В МинЖКХ Башкирии назвали виновника падения льда, из-за которого пострадал ребенок

Издание «Башинформ» выяснило в министерстве ЖКХ Башкирии предполагаемого виновника падение наледи с крыши дома в Стерлитамаке на ребенка. Напомним, вчера днем на голову 10-летней девочки упала наледь, она получила черепно-мозговую травму и попала в реанимацию. По последним данным минздрава девочка находится в сознании, состояние ее не ухудшается, но она все еще в реанимации.