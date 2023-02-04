В Башкирии произошло массовое ДТП с грузовиком, в котором погиб водитель «Приоры»

Около 8 утра 4 февраля на 151 километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным главы регионального ГИБДД Владимира Севастьянова по «встречной» столкнулись отечественная Лада Приора и грузовой автомобиль «Скания». В столкновении 31-летний водитель из Куюргазинскго района, управлявший легковым авто получил тяжелые травмы, от которых скончался.