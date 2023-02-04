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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Башкирии произошло массовое ДТП с грузовиком, в котором погиб водитель «Приоры»

4 февраля 2023, 05:42
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
В аварию попала также иномарка, на которую после столкновения наехал грузовик «Скания».

Около 8 утра 4 февраля на 151 километре трассы Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным главы регионального ГИБДД Владимира Севастьянова по «встречной» столкнулись отечественная Лада Приора и грузовой автомобиль «Скания». В столкновении 31-летний водитель из Куюргазинскго района, управлявший легковым авто получил тяжелые травмы, от которых скончался.

Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

Попала в происшествие и иномарка «Ниссан Кашкай», на которую после столкновения наехал грузовик. Подробности происшествия сейчас выясняют работники следственно-оперативной группы.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Происшествия
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