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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Стало известно состояние 10-летней девочки, которую мать спасла от отца-убийцы в Уфе

4 февраля 2023, 07:08
Фото: 1MI

Девочка спасенная от отца, убившего двоих сыновей, получает помощь психологов в Уфе

В Минздраве Башкирии рассказали, потребовалась ли ребенку помощь.

Вчера, 3 февраля в Уфе произошла страшная трагедия в многодетной семье. Ранним утром в квартире по улице Степана Кувыкина по предварительным данным отец троих детей начал вести себя неадекватно, нападая на детей и на супругу. Женщина успела вместе с 10-летней дочкой выбежать из квартиры за подмогой, но по возвращению домой было поздно, отец убил двоих мальчиков.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава ни девочке, ни ее маме после случившегося не понадобилась помощь медиков. Однако власти Уфы предоставляют психологическую помощь маме и дочке, об этом со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения изданию «Комсомольская Правда-Уфа».

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