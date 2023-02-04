Стало известно состояние 10-летней девочки, которую мать спасла от отца-убийцы в Уфе

Вчера, 3 февраля в Уфе произошла страшная трагедия в многодетной семье. Ранним утром в квартире по улице Степана Кувыкина по предварительным данным отец троих детей начал вести себя неадекватно, нападая на детей и на супругу. Женщина успела вместе с 10-летней дочкой выбежать из квартиры за подмогой, но по возвращению домой было поздно, отец убил двоих мальчиков.