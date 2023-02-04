Стала известна причина по которой Элвина Грея в аэропорту Уфы ждали с повесткой в СК



Как уже сообщал Mkset со ссылкой на соцсети Радика Юльякшина, широко известного под творческим псевдонимом Элвин Грей, его по возвращению в Уфу из Таиланда на парковке аэропорта встретили сотрудники Следственного комитета, которые пытались вручить артисту повестку по некому делу, по которому ему требуется явиться в качестве свидетеля.