Стала известна причина по которой Элвина Грея в аэропорту Уфы ждали с повесткой в СК

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Как уже сообщал Mkset со ссылкой на соцсети Радика Юльякшина, широко известного под творческим псевдонимом Элвин Грей, его по возвращению в Уфу из Таиланда на парковке аэропорта встретили сотрудники Следственного комитета, которые пытались вручить артисту повестку по некому делу, по которому ему требуется явиться в качестве свидетеля.
Телеграм-канал Mash-Batash сообщил вероятную причину по которой артисту требуется посетить следком. Якобы свидетелем он проходит по делу о взятке, которую супруга Артиста Инзиля якобы давала одному из работников МРЭО ГИБДД, которого в телеграм-канале причисляют к подчиненным «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова. Об этом деле телеграм-канал сообщал и ранее.
Mkset обратился в пресс-службу Следкома по Башкирии, где корреспонденту сообщили, что не комментируют данную тему.