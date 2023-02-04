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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Стала известна причина по которой Элвина Грея в аэропорту Уфы ждали с повесткой в СК

4 февраля 2023, 09:04
Фото: 1MI

Советника Хабирова Элвина Грея допросят по делу о «золотом гаишнике» из Башкирии

Это связано с его супругой Инзилей.


Как уже сообщал Mkset со ссылкой на соцсети Радика Юльякшина, широко известного под творческим псевдонимом Элвин Грей, его по возвращению в Уфу из Таиланда на парковке аэропорта встретили сотрудники Следственного комитета, которые пытались вручить артисту повестку по некому делу, по которому ему требуется явиться в качестве свидетеля.

Телеграм-канал Mash-Batash сообщил вероятную причину по которой артисту требуется посетить следком. Якобы свидетелем он проходит по делу о взятке, которую супруга Артиста Инзиля якобы давала одному из работников МРЭО ГИБДД, которого в телеграм-канале причисляют к подчиненным «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова. Об этом деле телеграм-канал сообщал и ранее.

Mkset обратился в пресс-службу Следкома по Башкирии, где корреспонденту сообщили, что не комментируют данную тему.

Элвин Грей заявил, что правоохранители опозорили его в аэропорту Уфы повесткой
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#Ирина Деревянчук#Общество
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