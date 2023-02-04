Скорость, давление, уважение. «Салават Юлаев» не набрал очков в первом выезде февраля

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Как и заранее хоронить все шансы в плей-офф, пусть прямо сейчас второй раунд и видится потолком. Напомним, что 0-4 от «Ак Барса» в 2021-м предшествовали 9 из 10 побед в конце «регулярки» и пятиматчевый проход первого раунда.
Рассматривать результаты следует не только в общем пазле, но и локально. Детализацией и обилием событий на минуту времени хоккей и славен. Здесь, в отличие от футбола, комментатор не сможет рассказывать истории по полчаса за эфир.
Нижегородские 1:5 это хлесткое фиаско, но главный тренер Виктор Козлов корректно указывает, что это сложилось именно за счет безобразной игры в меньшинстве, в котором пропустили четырежды.
2:4 от ЦСКА ощущались публикой болезненно еще и потому, что по ходу дела горели 0:3. Когда в 3 из 6 последних игр команда по ходу встречи отлетает дважды 0:5 и один раз 0:3, общественность не удовлетворится двумя голами в концовке.
Неверно будет поделить все на черное и белое, но верно, что «Салават» может не успеть извлечь все уроки из поражений до конца «регулярки». Февраль — время предзащиты диплома.
Скорость это векторная величина — имеет не только числовое обозначение, но и направление. В игре против команды Игоря Ларионова нетрудно вспомнить эти азы из учебника физики за седьмой класс.
Нижегородцы выдают колоссальный объем катания, но не носятся бездумно. Они победили 5:1, но главный успех — безжалостное убийство позиционных атак «бело-зеленых».
В своей зоне «Торпедо» по больше части успешно выдавливало «СЮ» к периметру за счет перекрытия направлений паса и броска — 22 блокшота по итогу вечера неудивительны.
И при этом начинались атаки Уфы тоже не всегда легко, ведь приходилось обороняться в условиях очень быстрого хода шайбы. Скорость позволяла хозяевам добывать себе пространство для обостряющего паса и броска из неудобной для вратаря области.
Они прессинговали, но не всегда шли в стык, достаточно было выдвигаться, чтобы помешать. И, конечно, в комфортном счете дома все «Торпедо» давалось легче.
У «юлаевцев» было и большинство, и 5 на 3, и очень старавшиеся Хмелевский с Дроздовым сотрясали каркас ворот. Строго говоря, во второй половине матча гости доминировали — «Торпедо» почти полностью перешло на оборону и едва бросало. Смотрите график.
«СЮ» сам себе испортил начало матча. Пропустить пять голов за 12 бросков за неполных 22 минуты — это практически эталонный пример, как не надо входить в игру. При том, что по большей части расширенная статистика 5 на 5 примерно равна.
Явно выделялось лишь отставание по качеству входа с контролем (42,86% против 52,38%), было ощутимо больше смен с бросками (13-7) и несколько лучше с вбрасываниями.
Как пропускали гости из Башкирии? Во многом за счет темпа и давления.
Удаления Виктора Антипина за выброс шайбы, фол Михаила Науменкова в атаке, удар коленом от Григория Панина тоже не помогали. Но нельзя сказать, что для «СЮ» матч стал потерянным и свелся к тренировке.
Да, первое и четвертое звенья в скоростных делах не слишком помощники, зато в своей стихии была молодежь. Во второй половине встречи уфимцы значительно увереннее двигались и обостряли. Гол Егора Сучкова — тоже полезный вклад в будущее.
В наступившем вчера будущем Сучков играл уже в первой тройке с Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелевым — на московский матч с чемпионом тренеры вернули старые варианты звеньев.
В октябре, когда Егора только подвели к основному составу, номер 72 вполне четко находил партнеров передачами и помогал в прессинге. Он и сейчас идет в давление, не смущаясь габаритов, но сейчас кажется, что те успехи не связаны с звеном.
Почти наверняка поиски партнеров для Сучкова продолжатся даже в следующем сезоне. Нравилась его химия с Артемом Пименовым, правда, на номера 68 ложатся скорее разрушительные функции.
Зато воссоединилась «тройка злых собак» и это решение в противостоянии с ЦСКА скорее сработало, потому что больше почти никто не мог на скоростях ломать системную оборону «армейцев» и прорываться в слот. И да, они опять ловят на себе удаления.
Это не дело — постоянно бросать и набрасывать с периметра в надежде на подправление или добивание. Против чемпиона «СЮ» выглядел уж больно осторожно и робко. «Слишком много уважения», как сказал Козлов.
С точки зрения созидания в игре с ЦСКА три светлых пятна — первые несколько минут (вывод Дроздова на выход 1 в 0 Кадейкиным), несколько минут в середине во многом за счет прессинга и, очевидно, два гола за неполных семь минут в третьем отрезке.
Как и в случае с «Торпедо», порядочно мешал прессинг оппонента. «Красно-синие» в нем даже активнее — 10-4 по активным попыткам отнять шайбу в чужой зоне при положении 5 на 5 (6-5 в Нижнем Новгороде). В остальном в статистике без перегибов.
Польза такая же — команда Сергея Федорова необязательно прямо агрессивна впереди, но душит атаки в зародыше или хотя бы замедляет продвижение. Это упрощает ЦСКА построение в средней зоне и в своей.
Но хочется вернуться к психологии. «СЮ» не был быстрым, агрессивным и настойчивым большую часть матча. Унылые 19 бросков за игру объясняются не только обороной москвичей, но и тем, что (опять же) мало пробивались в слот.
Как такое может быть — хороший вопрос. Возможно, молодые игроки действительно слегка перегорели против чемпиона, еще и на выезде, а 1:5 в Нижнем Новгороде заставили бояться ошибок.
Не хочется додумывать. Ключевое: тренерскому штабу надо будет помочь игрокам обрести уверенность и баланс. Смогли же дома сыграть первым номером против «Ак Барса» и размазать СКА. «СЮ» не к лицу осторожный хоккей.
И эти голы — тоже довольно дурацкие — должны послужить уроком.
Наверняка, последний гол испортил настроение Ивану Дроздову, но и он, и Хмелевский в Москве сумели вознаградить себя за усилия еще из нижегородского матча.
Дроздов в Уфе реализируется скорее как финишер, но в этом голе он напомнил о своих спринтерских навыках — они и позволили ему подставить клюшку под пущенную Науменковым шайбу.
Александр Хмелевский в третий раз в сезоне и в третий раз за пять игр забрасывает, когда «СЮ» играет без вратаря. На этот раз в формате 6 на 4 и снова с кистей.
Результат удручающий, зато в очередной раз стало ясно, что «Салават» умеет включаться в критический момент, может (и должен) играть дерзко. Ранее в Москве был «почти камбэк» против «Динамо» (2:3), эти истории тоже полезны для морали команды.
Очень удобно, что следующий матч 7 февраля как раз против ЦСКА. Болельщики проверят домашнюю работу. И публику, и самих себя надо убедить в том, что незадолго до плей-офф «юлаевцы» могут собираться, учиться и не признавать никаких авторитетов.
7 февраля 19:00. Салават Юлаев - ЦСКА
9 февраля 19:00. Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар
11 февраля 16:30. Салават Юлаев - Витязь