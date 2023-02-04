На трассе Уфа-Оренбург густой туман, ее часть перекрыта после массового столкновения

Чуть позже стало известно, что как раз таки на перекрытом участке, а именно на 157 километре трассы Уфа Оренбург в Стерлитамакском районе произошло столкновение четырех автомобилей. К счастью оно обошлось без жертв. Рассказал о нем глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.