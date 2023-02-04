На трассе Уфа-Оренбург густой туман, ее часть перекрыта после массового столкновения

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
МЧС по Башкирии сегодня сообщило об ограничении движения в Стерлитамакском районе на участке со 156 по 159 км федеральной трассы Р-240 Уфа-Оренбург с 10 часов 15 минут, предварительно на один час. На дороге было полностью перекрыто движение для всех видов транспорта из-за сильного тумана.
Объехать перекрытый участок можно через город Салават, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Однако прошло уже более двух часов, а данных о снятии ограничений не поступило.
Чуть позже стало известно, что как раз таки на перекрытом участке, а именно на 157 километре трассы Уфа Оренбург в Стерлитамакском районе произошло столкновение четырех автомобилей. К счастью оно обошлось без жертв. Рассказал о нем глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.
Сегодня утром недалеко от указанного участка на 151 километре трассы произошло ДТП с погибшим, столкнулась Приора и грузовик «Скания», влетел грузовик и во встречную иномарку.
UPD. Туман по трассе Уфа-Оренбург развеялся, дорога полностью открыта всем автомобилям. В 13:10 об этом проинформировали в МЧС по Башкирии.