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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

На трассе Уфа-Оренбург густой туман, ее часть перекрыта после массового столкновения

4 февраля 2023, 07:49
Фото: 1MI
Дорогу с 10:15 перекрывали на час, однако до сих пор не поступило сообщения о снятии ограничений.

МЧС по Башкирии сегодня сообщило об ограничении движения в Стерлитамакском районе на участке со 156 по 159 км федеральной трассы Р-240 Уфа-Оренбург с 10 часов 15 минут, предварительно на один час. На дороге было полностью перекрыто движение для всех видов транспорта из-за сильного тумана.

Объехать перекрытый участок можно через город Салават, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Однако прошло уже более двух часов, а данных о снятии ограничений не поступило.

Чуть позже стало известно, что как раз таки на перекрытом участке, а именно на 157 километре трассы Уфа Оренбург в Стерлитамакском районе произошло столкновение четырех автомобилей. К счастью оно обошлось без жертв. Рассказал о нем глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.

Сегодня утром недалеко от указанного участка на 151 километре трассы произошло ДТП с погибшим, столкнулась Приора и грузовик «Скания», влетел грузовик и во встречную иномарку.

UPD. Туман по трассе Уфа-Оренбург развеялся, дорога полностью открыта всем автомобилям. В 13:10 об этом проинформировали в МЧС по Башкирии.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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