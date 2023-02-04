Мэр Уфы заверил, что крыши чистятся ежедневно и сообщил куда звонить при наличии льда

Напомним, вчера 3 февраля в Стерлитамаке наледь упала на ребенка, который с мамой выходил из пункта выдачи заказов. Девочка получила черепно-мозговую травму и до сих пор находится в реанимации. По данному происшествию Следком уже возбудил уголовное дело, глава федерального следкома дал поручение докладывать ему о ходе расследования. Высказался о произошедшем и минЖКХ Башкирии, напомнив, что ответственность за крыши несут «управляшки», а за козырьки балконов их собственники.