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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Мэр Уфы заверил, что крыши чистятся ежедневно и сообщил куда звонить при наличии льда

4 февраля 2023, 12:31
Фото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Ратмир Мавлиев также напомнил правила безопасности.

В субботу 4 февраля мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях рассказал о том, что в столице ежедневно управляющие компании чистят кровли жилых домов от снега и наледи. Напомним. именно «управляшки» несут ответственность за уборку крыш.

— Будьте осторожны и внимательны, не приближайтесь к зданиям, с которых возможен сход снега и льда, не позволяйте находиться в таких местах детям — напомнил мэр о простых, но важных правилах.

Также градоначальник призвал увидевших на крыше дома опасное скопление снежной массы, сообщать в диспетчерскую своей жилищной организации или же в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы по телефонам +7(347)279-90-00 или 112.

Напомним, вчера 3 февраля в Стерлитамаке наледь упала на ребенка, который с мамой выходил из пункта выдачи заказов. Девочка получила черепно-мозговую травму и до сих пор находится в реанимации. По данному происшествию Следком уже возбудил уголовное дело, глава федерального следкома дал поручение докладывать ему о ходе расследования. Высказался о произошедшем и минЖКХ Башкирии, напомнив, что ответственность за крыши несут «управляшки», а за козырьки балконов их собственники.

1 февраля наледь упала на ребенка и в Уфе, однако этот случай обошелся без тяжелых последствий для его здоровья. В следкоме сообщили о доследственной проверке инцидента.

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#Ирина Деревянчук#Город
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