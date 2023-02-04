Крупнейшего регоператора по обращению с ТКО в Башкирии МУП «САХ» просят обанкротить

ООО «Рудерис» является подрядчиком МУП «САХ», который к тому же взыскивал с МУП «САХ» миллионную (36,5 миллионов рублей) задолженность. Не так давно суд после апелляции оставил решение о взыскании средств в силе, однако у регоператора еще остается возможность оспорить данное решение в кассации.