mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Крупнейшего регоператора по обращению с ТКО в Башкирии МУП «САХ» просят обанкротить

4 февраля 2023, 06:01
Фото: 1MI
С таким требованием в Арбитражный суд обратился один из подрядчиков «Спецавтохозяйства» ООО «Рудерис».

В Арбитражный суд Башкирии 3 февраля поступило заявление от ООО «Рудерис», с требованием признать банкротом крупнейшего «мусорного» регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство», которое ответственно за вывоз мусора и обращение с твердыми коммунальными отходами в Уфе и еще 14 районах Башкирии. Суд заявление ООО еще не приял.

ООО «Рудерис» является подрядчиком МУП «САХ», который к тому же взыскивал с МУП «САХ» миллионную (36,5 миллионов рублей) задолженность. Не так давно суд после апелляции оставил решение о взыскании средств в силе, однако у регоператора еще остается возможность оспорить данное решение в кассации.

В Башкирии УФАС выявила, что МУПы «ЕРКЦ» и «Спецавтохозяйство» вступили в сговор
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Вся в крови»: соседка рассказала, что видела утром, когда отец убил сыновей в Уфе
Сегодня, 04:58
Элвин Грей заявил, что правоохранители опозорили его в аэропорту Уфы повесткой
Сегодня, 06:46
«Куда деваться»: почему жители Башкирии, несмотря на риски, едут работать на вахту
1 февраля 12:15
Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить почему на ребенка в Башкирии упала наледь
Сегодня, 05:23
В представительстве Башкирии в Москве не знают о своем закрытии
Вчера, 12:06
Стала известна причина по которой Элвина Грея в аэропорту Уфы ждали с повесткой в СК
Сегодня, 09:04