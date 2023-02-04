Крупнейшего регоператора по обращению с ТКО в Башкирии МУП «САХ» просят обанкротить

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
В Арбитражный суд Башкирии 3 февраля поступило заявление от ООО «Рудерис», с требованием признать банкротом крупнейшего «мусорного» регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство», которое ответственно за вывоз мусора и обращение с твердыми коммунальными отходами в Уфе и еще 14 районах Башкирии. Суд заявление ООО еще не приял.
ООО «Рудерис» является подрядчиком МУП «САХ», который к тому же взыскивал с МУП «САХ» миллионную (36,5 миллионов рублей) задолженность. Не так давно суд после апелляции оставил решение о взыскании средств в силе, однако у регоператора еще остается возможность оспорить данное решение в кассации.