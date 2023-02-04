Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить почему на ребенка в Башкирии упала наледь

Уместно в данном контексте сообщить и о том, что после происшествия в Стерлитамаке, следствие инициировало и доследственную проверку по случаю, произошедшему 1 февраля в Уфе. О нем 2 февраля сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, на ребенка сошла наледь с 5-этажки, мальчик обратился в травмпункт, но к счастью, тяжелых травм не получил и был отпущен домой после оказания ему медпомощи.