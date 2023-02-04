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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить почему на ребенка в Башкирии упала наледь

4 февраля 2023, 05:23
Фото: 1MI
Девочка оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству республиканского Следкома доложить ему о том, какие обстоятельства будут установлены в ходе следствия по делу, которое уже вчера возбудили региональные органы следствия. После того как 10-летняя девочка в Стерлитамаке серьезно пострадала после схода на нее наледи, следком возбудил дело по признакам статьи УК «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Уместно в данном контексте сообщить и о том, что после происшествия в Стерлитамаке, следствие инициировало и доследственную проверку по случаю, произошедшему 1 февраля в Уфе. О нем 2 февраля сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, на ребенка сошла наледь с 5-этажки, мальчик обратился в травмпункт, но к счастью, тяжелых травм не получил и был отпущен домой после оказания ему медпомощи.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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