Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить почему на ребенка в Башкирии упала наледь

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству республиканского Следкома доложить ему о том, какие обстоятельства будут установлены в ходе следствия по делу, которое уже вчера возбудили региональные органы следствия. После того как 10-летняя девочка в Стерлитамаке серьезно пострадала после схода на нее наледи, следком возбудил дело по признакам статьи УК «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Уместно в данном контексте сообщить и о том, что после происшествия в Стерлитамаке, следствие инициировало и доследственную проверку по случаю, произошедшему 1 февраля в Уфе. О нем 2 февраля сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, на ребенка сошла наледь с 5-этажки, мальчик обратился в травмпункт, но к счастью, тяжелых травм не получил и был отпущен домой после оказания ему медпомощи.