Все друг друга любили: что говорят о семье из Уфы, где отец убил детей и потом себя

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Как сообщал ранее Mkset, трагедия произошла в ночь на пятницу в девятиэтажном доме на улице Кувыкина. Глава многодетной семьи зарезал двоих сыновей и покончил с собой. Его жена и 10-летняя дочь успели выбежать из квартиры.
С убитой горем женщиной сейчас работают следователи, но пока им так и не удалось выяснить, что произошло в роковую ночь в квартире супругов и узнать причину конфликта. Об этом Mkset сообщил источник в правоохранительных органах.
«Семья благополучная, об этом говорят и соседи и родственники. Папа любил семью, детей, конфликтов между ними не замечали. Папа даже не пил, вообще», — сказал он.
Мужчина трудился инженером на одном из крупных предприятий Уфы, его жена была домохозяйкой. Дети учились в школе. Никто из членов семьи не состоял на учете ни в медицинских организациях, ни в отделе по делам несовершеннолетних.
Известно, что женщина пыталась предотвратить преступление — она вызвала полицию. Однако попасть в квартиру сотрудники не смогли — чтобы вскрыть металлическую дверь, пришлось вызывать спасателей и ждать их приезда какое-то время. Когда же полицейские попали за порог квартиры, спасать было некого. И дети и их отец были мертвы. Старшего мальчика нашли у двери, младший был в комнате. Мужчину обнаружили в ванной.
Следствие пока не располагает данными, подтверждающими, что причиной ужасной резни стала депрессия или проблемы на работе у главы семьи. Это пока лишь не подтвержденная доказательствами версия, отметил собеседник Mkset. Прояснить ситуацию могли бы показания женщины, но ее, потерявшую двоих детей, пока сложно опрашивать.
Ранее другой источник отмечал в разговоре с Mkset, что причины трагедии пока не установлены, семья была благополучная, а дети — «идеальными».
В октябре 2019 года в Уфе 37-летний Артем Мазов пропал вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет. Причиной могло стать решение его супруги о разводе.
Братьев долго искали, в надежде увидеть их живыми жена Мазова обращалась к супругу через СМИ. Тела детей нашли в воде лишь спустя полгода, в июне 2020 года. Одного мальчика — в реке Уфа на территории Калининского района, второго — в реке Белая на территории Демского района. Сам Артем Мазов до сих пор не найден.