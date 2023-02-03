Все друг друга любили: что говорят о семье из Уфы, где отец убил детей и потом себя

Известно, что женщина пыталась предотвратить преступление — она вызвала полицию. Однако попасть в квартиру сотрудники не смогли — чтобы вскрыть металлическую дверь, пришлось вызывать спасателей и ждать их приезда какое-то время. Когда же полицейские попали за порог квартиры, спасать было некого. И дети и их отец были мертвы. Старшего мальчика нашли у двери, младший был в комнате. Мужчину обнаружили в ванной.