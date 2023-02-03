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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Уфе вместо военной кафедры при УУНТ появится военный учебный центр

3 февраля 2023, 08:24
Фото: 1MI
Так распорядилось федеральное правительство.

При Уфимском университете науки и технологий, который создали путем слияния БашГУ и УГАТУ будет создан военный учебный центр. Это привычная всем военная кафедра, однако военные кафедры в 2019 году в Российской Федерации были переименованы в военные учебные центры. Ранее военная кафедра имелась только при авиационном университете, где студенты становились офицерами-запасниками.

Заниматься созданием военного учебного центра будет Министерство образования и науки РФ, поступят на создание военного учебного центра средства из федеральной казны, однако их сумма пока неизвестна. Студентов в центре будут обучать по специальным программам военной подготовки.

 

Военные кафедры не останутся ни в одном вузе Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Общество
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