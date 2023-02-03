В Уфе вместо военной кафедры при УУНТ появится военный учебный центр

При Уфимском университете науки и технологий, который создали путем слияния БашГУ и УГАТУ будет создан военный учебный центр. Это привычная всем военная кафедра, однако военные кафедры в 2019 году в Российской Федерации были переименованы в военные учебные центры. Ранее военная кафедра имелась только при авиационном университете, где студенты становились офицерами-запасниками.