В Уфе вместо военной кафедры при УУНТ появится военный учебный центр

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
При Уфимском университете науки и технологий, который создали путем слияния БашГУ и УГАТУ будет создан военный учебный центр. Это привычная всем военная кафедра, однако военные кафедры в 2019 году в Российской Федерации были переименованы в военные учебные центры. Ранее военная кафедра имелась только при авиационном университете, где студенты становились офицерами-запасниками.
Заниматься созданием военного учебного центра будет Министерство образования и науки РФ, поступят на создание военного учебного центра средства из федеральной казны, однако их сумма пока неизвестна. Студентов в центре будут обучать по специальным программам военной подготовки.