В Уфе на две недели с 7 по 21 февраля перекроют улицу Бельскую в оба направления

Мэрия Уфы опубликовала важно сообщение для уфимцев и гостей столицы касательно длительного перекрытия улиц в Кировском районе Уфы. Уже в следующий вторник, 7 февраля в полночь дорогу закроют до 24 часов 21 февраля. Связно перекрытие части улицы с реконструкцией улицы Пугачева.