В Уфе на две недели с 7 по 21 февраля перекроют улицу Бельскую в оба направления

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Мэрия Уфы опубликовала важно сообщение для уфимцев и гостей столицы касательно длительного перекрытия улиц в Кировском районе Уфы. Уже в следующий вторник, 7 февраля в полночь дорогу закроют до 24 часов 21 февраля. Связно перекрытие части улицы с реконструкцией улицы Пугачева.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и ограничениям и заранее планировать свои маршруты передвижения.
Отметим, что и без закрытия участка дороги в этом районе по будням стабильно фиксируют сильные пробки.