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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Уфе на две недели с 7 по 21 февраля перекроют улицу Бельскую в оба направления

3 февраля 2023, 11:14
Фото: 1MI
Закрыт будет участок от перекрестка с Пугачева до заезда в «Ленту».

Мэрия Уфы опубликовала важно сообщение для уфимцев и гостей столицы касательно длительного перекрытия улиц в Кировском районе Уфы. Уже в следующий вторник, 7 февраля в полночь дорогу закроют до 24 часов 21 февраля. Связно перекрытие части улицы с реконструкцией улицы Пугачева.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и ограничениям и заранее планировать свои маршруты передвижения.

Отметим, что и без закрытия участка дороги в этом районе по будням стабильно фиксируют сильные пробки.

В Уфе до 1 ноября закроют движение на улице Бельской
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#Ирина Деревянчук#Город
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