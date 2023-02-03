В Уфе многодетный отец убил сыновей и свел счеты с жизнью, жена и дочь чудом выжили

Когда они уже вместе с соседями вернулись к двери своей квартиры она уже была заперта изнутри. Дверь вскрывали с помощью спасателей, однако было уже поздно. За дверью их ожидала жуткая картина. Отец и двое сыновей, мальчики в возрасте 6 и 13 лет были мертвы. На телах детей были обнаружены ножевые ранения. Как сообщает издание, семья не состояла на учете как неблагополучная, известно и то, что глава семьи работал в крупной компании, но на момент трагедии находился в отпуске.