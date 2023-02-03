В Уфе многодетный отец убил сыновей и свел счеты с жизнью, жена и дочь чудом выжили

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Уфе в квартире по улице Кувыкина 3 февраля рано утром произошла страшная трагедия. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, в многодетной семье отец разбушевался и вел себя неадекватно. В поисках помощи его супруга и дочь вышли из квартиры, чтобы попросить помощи у соседей, чем и спасли свои жизни.
Когда они уже вместе с соседями вернулись к двери своей квартиры она уже была заперта изнутри. Дверь вскрывали с помощью спасателей, однако было уже поздно. За дверью их ожидала жуткая картина. Отец и двое сыновей, мальчики в возрасте 6 и 13 лет были мертвы. На телах детей были обнаружены ножевые ранения. Как сообщает издание, семья не состояла на учете как неблагополучная, известно и то, что глава семьи работал в крупной компании, но на момент трагедии находился в отпуске.
Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Следкома по Башкирии.
Напомним, минувшим летом в Уфе женщина из Туймазов привезла дочь в Уфу якобы на лечение, где убила дочь и свела счеты с жизнью. В январе 18-летний парень в Уфе зарезал свою мать.