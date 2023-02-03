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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В представительстве Башкирии в Москве не знают о своем закрытии

Сегодня, 12:06
В ведомстве сообщили, что не владеют информацией.

Ранее появились сообщения о возможной ликвидации полномочного представительства Башкирии при президенте РФ. В самом ведомстве эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают.

«Полномочное представительство (…) официальной информацией по заданным вами вопросам не располагает», — говорится в ответе и. о. Ришата Халикова на запрос Mkset.

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники, закрыть могут не только представительство Башкирии, но и других регионов. Это позволит минимизировать расходы на аппарат чиновников и избавиться от излишней структуры.

Напомним, должность руководителя в полпредстве получил экс-мэр Сергей Греков после отставки (у которого, по словам Радия Хабирова, «не хватило воли» для управления городом-миллионником.

#Наталья Балыкова#2#Общество
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