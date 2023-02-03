В ходе СВО погиб 44-летний боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Расул Нигматьянов

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Глава Кигинского района Башкирии Зухра Гордиенко сообщила в социальных сетях о гибели земляка, который погиб в ходе специальной военной операции. Участие в СВО Расул Нигматьянов принимал в составе ЧВК «Вагнер», погиб он в возрасте 44-лет.
Зухра Гордиенко сообщила, что похоронят военнослужащего в деревне, где он родился и вырос, это деревня Юсупово Кигинского района. Дата прощания еще не известна, ее глава администрации района сообщит дополнительно.
— Еще одна потеря… Выражаю искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Расула — написала Зухра Гордиенко.
17 января Зухра Гордиенко сообщала о том, что в ходе СВО погиб уроженец Кигинского района Башкирии Ильдар Габидуллин. Он также служил в рядах ЧВК «Вагнер».