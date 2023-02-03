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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В ходе СВО погиб 44-летний боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Расул Нигматьянов

3 февраля 2023, 04:52
Фото: vk.com/Зухра Гордиенко
Дату прощания с погибшим сообщат позже в администрации Кигинского района.

Глава Кигинского района Башкирии Зухра Гордиенко сообщила в социальных сетях о гибели земляка, который погиб в ходе специальной военной операции. Участие в СВО Расул Нигматьянов принимал в составе ЧВК «Вагнер», погиб он в возрасте 44-лет.

Зухра Гордиенко сообщила, что похоронят военнослужащего в деревне, где он родился и вырос, это деревня Юсупово Кигинского района. Дата прощания еще не известна, ее глава администрации района сообщит дополнительно.

— Еще одна потеря… Выражаю искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Расула — написала Зухра Гордиенко.

17 января Зухра Гордиенко сообщала о том, что в ходе СВО погиб уроженец Кигинского района Башкирии Ильдар Габидуллин. Он также служил в рядах ЧВК «Вагнер».

В ходе СВО погиб уроженец Кигинского района Башкирии Ильдар Габидуллин
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#Ирина Деревянчук#Общество
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