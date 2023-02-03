В Башкирии создают запас продуктов, вещей и стройматериалов для ликвидации ЧС

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Башкирии утвержден новый порядок создания, хранения и использования материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера. Об этом сообщает в постановлении республиканского правительства.
Подчеркивается, что резерв создается также для «организации первоочередного жизнеобеспечения населения, развертывания и содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, пунктов питания, оснащения аварийно-спасательных формирований и служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ».
Так, в перечь включены такие продукты как мука, мучные изделия, крупы, макароны, детское питание, консервы, масло растительное, сухпаек, соль, сахар, чай, а также вещи и предметы первой необходимости: спички, бумажные мешки, утепленные куртки, брюки, рукавицы, рабочие костюмы, носки, летняя одежда, зимние шапки, обувь. Кроме того, соберут строительные материалы, лекарства и изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты, нефтепродукты.
Создается запас из расчёта жизнеобеспечения 500 человек в течение 180 суток, лекарства, СИЗы и другие изделия медицинского назначения также — на 72 часа работы медперсонала для оказания помощи из расчета на 500 человек.
Финансироваться все будет из бюджета Башкирии.