В Башкирии на выходных ждут тепла до -2 и не ждут снега

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
Февраль начинается с достаточно комфортных для зимы погодных условий. Так в ближайшие выходные, 4 и 5 февраля жителей республики не ждут неприятные сюрпризы погоды и какие-либо аномалии.
Снега в республике ждут лишь в северо-западных районах, да и то небольшого. В целом выходные в Башкирии пройдут без существенных осадков, ветер также даст возможность активно и с комфортом провести время на улице, прогнозируется умеренный юго восточный и восточный ветер.
Ночью ожидаемо прохладно, от -10 до -15, но при прояснениях может и подморозить вплоть до -25. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от -7 до -12 градусов, местами будет непривычно тепло, -2 градуса.