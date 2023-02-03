В Башкирии на выходных ждут тепла до -2 и не ждут снега

Снега в республике ждут лишь в северо-западных районах, да и то небольшого. В целом выходные в Башкирии пройдут без существенных осадков, ветер также даст возможность активно и с комфортом провести время на улице, прогнозируется умеренный юго восточный и восточный ветер.