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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

В Башкирии на ребенка до трех лет желающие смогут получать 12 271 рубль ежемесячно

3 февраля 2023, 04:27
Фото: 1MI
Однако это не пособие, а выплата из материнского капитала.

С 1 января нынешнего года родители детей в возрасте до трех лет, доходы которых на одного члена семьи не превышают 25 300 рублей, то есть двух прожиточных минимумов, смогут оформить новую выплату. Размер ее составит 12 271 рубль, а ее источником станет имеющийся на ребенка материнский капитал.

Изменение и новость заключается в том, что до 1 января 2023 года оформить данную выплату можно было лишь на второго ребенка в семье, теперь же она доступна и на первого ребенка.

Примечательно, что при назначении данной выплаты не производится комплексная оценка нуждаемости семьи, то есть в расчет не берется имеющаяся в семье собственность и автомобили, достаточно чтобы доход на одного члена семьи не превышал двух ПМ. Правило нулевого дохода при назначении выплаты из маткапа также не действует.

Напомним, с 1 февраля ряд пособий и мер поддержки, которые предоставляет Социальный Фонд России были, проиндексированы на 11,9% — в соответствии с уровнем инфляции за минувший год.

Стал известен размер материнского капитала в Башкирии в 2023 году
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#Ирина Деревянчук#Общество
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