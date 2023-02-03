В Башкирии на ребенка до трех лет желающие смогут получать 12 271 рубль ежемесячно

Примечательно, что при назначении данной выплаты не производится комплексная оценка нуждаемости семьи, то есть в расчет не берется имеющаяся в семье собственность и автомобили, достаточно чтобы доход на одного члена семьи не превышал двух ПМ. Правило нулевого дохода при назначении выплаты из маткапа также не действует.