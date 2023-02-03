В Башкирии на ребенка до трех лет желающие смогут получать 12 271 рубль ежемесячно

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
С 1 января нынешнего года родители детей в возрасте до трех лет, доходы которых на одного члена семьи не превышают 25 300 рублей, то есть двух прожиточных минимумов, смогут оформить новую выплату. Размер ее составит 12 271 рубль, а ее источником станет имеющийся на ребенка материнский капитал.
Изменение и новость заключается в том, что до 1 января 2023 года оформить данную выплату можно было лишь на второго ребенка в семье, теперь же она доступна и на первого ребенка.
Примечательно, что при назначении данной выплаты не производится комплексная оценка нуждаемости семьи, то есть в расчет не берется имеющаяся в семье собственность и автомобили, достаточно чтобы доход на одного члена семьи не превышал двух ПМ. Правило нулевого дохода при назначении выплаты из маткапа также не действует.
Напомним, с 1 февраля ряд пособий и мер поддержки, которые предоставляет Социальный Фонд России были, проиндексированы на 11,9% — в соответствии с уровнем инфляции за минувший год.