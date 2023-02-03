В Башкирии мораторий на проведение общественных слушаний продлили на 2023 год

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров продлил действие в республике моратория на проведение общественных слушаний, на которых раньше перед тем как на том или ином участке земли планировалось возведение значимых для общества объектов, высказывали свое мнение граждане.
Документ от 8 апреля 2022 года стал достоянием общественности в прошлом мае. Тогда под новый закон не попадали уже запланированные слушания, а также те, оповещения о которых были опубликованы до вступления закона в законную силу.
Такими полномочия дал региональным властям президент РФ Владимир Путин. Ими решено воспользоваться и в нынешнем году. Муниципалитеты в соответствии с постановлением не должны узнавать мнение граждан при принятии решений о возведении общественно значимых объектов.