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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Башкирии мораторий на проведение общественных слушаний продлили на 2023 год

3 февраля 2023, 10:16
Фото: 1MI
Отменили проведение общественных слушаний по землепользованию в республике в мае 2022 года.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров продлил действие в республике моратория на проведение общественных слушаний, на которых раньше перед тем как на том или ином участке земли планировалось возведение значимых для общества объектов, высказывали свое мнение граждане.

Документ от 8 апреля 2022 года стал достоянием общественности в прошлом мае. Тогда под новый закон не попадали уже запланированные слушания, а также те, оповещения о которых были опубликованы до вступления закона в законную силу.

Такими полномочия дал региональным властям президент РФ Владимир Путин. Ими решено воспользоваться и в нынешнем году. Муниципалитеты в соответствии с постановлением не должны узнавать мнение граждан при принятии решений о возведении общественно значимых объектов.

 

В Башкирии отменили проведение общественных слушаний по землепользованию
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#Ирина Деревянчук#Общество
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