mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В Башкирии частные приюты для животных будут получать государственную поддержку

3 февраля 2023, 11:40
Фото: 1MI

В Башкирии закон о поддержке частных приютов примут в феврале

Соответствующий закон депутаты Башкирии намерены принять на пленарном заседании в феврале.

В Башкирии частные приюты для животных будут получать поддержку от государства. Соответствующие изменения в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан» депутаты намерены принять в феврале.

В законопроекте обозначается, что создаваемые на территории Башкирии приюты могут быть государственными, муниципальными и частными. В свою очередь частники могут получить меры государственной поддержки, предусмотренные законом от 11 июля 2012 года «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан».

По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, мера поддержки будет стимулировать развитие частной инициативы, а сама система частных собачьих приютов «позволит сократить количество бездомных животных, угрожающих безопасности людей, на улицах наших городов и сел».

Ранее законопроект был принят в первом чтении в ходе декабрьского пленарного заседания. 

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Дети идеальные»: что известно о семье из Уфы, где отец убил детей и покончил с собой
Сегодня, 06:44
Минздрав Башкирии подтвердил уход главврача РДКБ, при котором был скандал с инсулином
Сегодня, 08:01
«Куда деваться»: почему жители Башкирии, несмотря на риски, едут работать на вахту
1 февраля 12:15
В Башкирии на ребенка до трех лет желающие смогут получать 12 271 рубль ежемесячно
Сегодня, 04:27
«В Европе газ, а у нас?»: жители Уфы вышли с плакатами к зданию мэрии
Вчера, 11:07
Жители Башкирии были шокированы увиденным на сайте «Госуслуги»
Вчера, 11:10