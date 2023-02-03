В Башкирии частные приюты для животных будут получать государственную поддержку

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Башкирии частные приюты для животных будут получать поддержку от государства. Соответствующие изменения в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан» депутаты намерены принять в феврале.
В законопроекте обозначается, что создаваемые на территории Башкирии приюты могут быть государственными, муниципальными и частными. В свою очередь частники могут получить меры государственной поддержки, предусмотренные законом от 11 июля 2012 года «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан».
По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, мера поддержки будет стимулировать развитие частной инициативы, а сама система частных собачьих приютов «позволит сократить количество бездомных животных, угрожающих безопасности людей, на улицах наших городов и сел».
Ранее законопроект был принят в первом чтении в ходе декабрьского пленарного заседания.