В Башкирии частные приюты для животных будут получать государственную поддержку

В законопроекте обозначается, что создаваемые на территории Башкирии приюты могут быть государственными, муниципальными и частными. В свою очередь частники могут получить меры государственной поддержки, предусмотренные законом от 11 июля 2012 года «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан».