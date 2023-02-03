В Башкирии 10-летняя девочка попала в реанимацию из-за упавшей на нее глыбы льда

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Стерлитамаке на 10-летнюю девочку обрушилась наледь с крыши жилого дома по ул. Коммунистическая. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, случилось все сегодня, 3 февраля, около 16:00.
Известно, что девочка получила телесные повреждения и доставлена в медучреждение. По данным Минздрава Башкирии, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Между тем, надзорное ведомство по данному факту организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи.