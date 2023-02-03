В Башкирии 10-летняя девочка попала в реанимацию из-за упавшей на нее глыбы льда

Между тем, надзорное ведомство по данному факту организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи.