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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Башкирии 10-летняя девочка попала в реанимацию из-за упавшей на нее глыбы льда

3 февраля 2023, 12:58
Фото: Прокуратура РБ

В Башкирии на 10-летнюю девочку с крыши дома упала глыба льда

Инцидент произошел сегодня, 3 февраля, в Стерлитамаке.

В Стерлитамаке на 10-летнюю девочку обрушилась наледь с крыши жилого дома по ул. Коммунистическая. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, случилось все сегодня, 3 февраля, около 16:00.

Известно, что девочка получила телесные повреждения и доставлена в медучреждение. По данным Минздрава Башкирии, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Между тем, надзорное ведомство по данному факту организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи.

#Элина Сайфранова
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