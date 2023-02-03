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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Стало известно, кто из жителей Башкирии сможет ежегодно получать по 5 тысяч рублей

3 февраля 2023, 11:59
Фото: 1MI

Глава Башкирииподписал закон о ежегодных выплатах донорам крови

Ранее закон был принят депутатами Башкирии.

Глава Башкирии подписал закон о ежегодных выплатах донорам крови, сумма выплат составит 5 тысяч рублей. Вступил в силу закон по истечению 10 дней с момента его публикации, а именно с 3 февраля.

Так, оформить выплаты смогут доноры, которые безвозмездно сдавали кровь и ее компоненты более ста раз на территории Башкирии.

Ранее спикер Госсобрания республики заявлял, что в регионе насчитывается 160 граждан, которые на регулярной и безвозмездной основе пополняют банк крови. В год на реализацию закона будет выделяться 815 тысяч рублей из бюджета Башкирии.

 

#Элина Сайфранова
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