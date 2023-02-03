Следком возбудил уголовное дело из-за убийства многодетным отцом двоих сыновей в Уфе

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В Уфе на месте страшной семейной трагедии в квартире по улице Кувыкина работают следователи. В пресс-службе Следкома по Башкирии уже подтвердили сообщения о страшном убийстве двоих мальчиков в возрасте 13 и 7 лет, предположительно их убил их же отец, который позже свел счеты с жизнью. Подтверждается и тот факт, что жена и дочь гражданина успели покинуть квартиру, убежав за помощью к соседям, благодаря чему и спаслись.
Следственный отдел по Кировскому району уже возбудил уголовное дело по статье убийство более двух малолетних лиц. Возбуждено дело в отношении уфимца, который по предварительным данным покончил собой.
Ход расследования контролирует руководство Следственного управления Башкирии, на месте происшествия работают криминалисты и полиция. На место трагедии выехал и первый замглавы СУ Башкирии Евгений Лагацкий.
Напомним, сегодня, 3 февраля ранним утром в Уфе в ходе семейного скандала в многодетной благополучной семье, жена и дочь успели покинуть квартиру, чтобы попросить у соседей помощи и утихомирить отца семейства, который вел себя неадекватно. Вернувшись в квартиру с подмогой они обнаружили дверь запертой, а после того как ее деблокировали спасатели за дверью были обнаружены 3 трупа, мальчики с ножевыми ранениями и их отец, который по предварительным данным покончил с собой.
В Уфе страшные семейные истории с детоубийством уже имели место. Так в 2019 году произошла резонансная пропажа отца семейства с двумя сыновьями. История Артема Мазова сотрясла всю Башкирию после того как тела его сыновей были спустя полгода были найдены. Самого Мазова-старшего не нашли ни живым ни мертвым, он и сегодня находится в федеральном розыске.