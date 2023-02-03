Следком возбудил уголовное дело из-за убийства многодетным отцом двоих сыновей в Уфе

Напомним, сегодня, 3 февраля ранним утром в Уфе в ходе семейного скандала в многодетной благополучной семье, жена и дочь успели покинуть квартиру, чтобы попросить у соседей помощи и утихомирить отца семейства, который вел себя неадекватно. Вернувшись в квартиру с подмогой они обнаружили дверь запертой, а после того как ее деблокировали спасатели за дверью были обнаружены 3 трупа, мальчики с ножевыми ранениями и их отец, который по предварительным данным покончил с собой.