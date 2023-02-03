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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В СК Башкирии возбудили уголовное дело после падения наледи на 10-летнюю девочку

3 февраля 2023, 13:10
Фото: прокуратура РБ
Девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения наледи на 10-летнюю девочку в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

По предварительным данным, девочка выходила из пункта доставки товаров вместе с матерью, когда на нее упала наледь с крыши многоквартирного дома. Школьница получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

Ранее в пресс-службе Минздрава РБ Mkset сообщили, что девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Отметим, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. На данный момент следователями проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются очевидцы и работники управляющей компании, в отношении ребенка планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.

Проверку по факту падения наледи организовала также прокуратура Башкирии. 

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#Элина Сайфранова
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