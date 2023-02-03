Погба может покинуть «Ювентус» в ближайшее время

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
«Ювентус» рассматривает возможность избавиться от хавбека Поля Погба. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на британские СМИ.
Сообщается, что туринская команда готова продать 29-летнего футболиста. В том случае, если на французского игрока не будет спроса, итальянский клуб планирует расторгнуть соглашение.
Напомним, что Погба совершил свое возвращение в «Ювентус» летом 2022 года. С тех пор он не провел за «старую синьору» ни одного матча.