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Posted Сегодня, 19:33

Published Сегодня, 19:33

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

Погба может покинуть «Ювентус» в ближайшее время

Сегодня, 19:33
«Бьянконери» не рассчитывают на француза спустя полгода с возвращения в команду.

«Ювентус» рассматривает возможность избавиться от хавбека Поля Погба. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на британские СМИ.

Сообщается, что туринская команда готова продать 29-летнего футболиста. В том случае, если на французского игрока не будет спроса, итальянский клуб планирует расторгнуть соглашение.

 

Напомним, что Погба совершил свое возвращение в «Ювентус» летом 2022 года. С тех пор он не провел за «старую синьору» ни одного матча.

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