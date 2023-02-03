Поддержка спорта силами российского бизнеса

Posted 3 февраля, 18:52
Published 3 февраля, 18:52
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Олег Дерипаска и его фонд «Вольное дело» развивают инфраструктуру в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Среди реализованных проектов — реконструкция футбольной арены «Кубань» и строительство 14 новых универсальных стадионов. Также недавно Дерипаска открыл центры единоборств Братске, Тайшете и Саяногорске.
Роман Абрамович также внес ощутимый вклад в поддержку спорта в России. В 2012 году он передал стадион «Арена Омск» в собственность НП «Клуб „Авангард“» безвозмездно. Он также спонсировал строительство хоккейного комплекса.
Депутат Госдумы, а в прошлом — бизнесмен Скоч Андрей также известен своими инициативами по развитию физкультуры и спорта. Его фонд «Поколение» организует соревнования по дзюдо в Белгородской области. Еще Андрей Владимирович Скоч активно поддерживает строительство спортивных площадок в малых населенных пунктах региона.
В 1999 году Владимир Потанин создал благотворительный фонд, который с 2020 года начал направлять средства на развитие спорта. Это стало особенно важным после пандемии COVID-19, которая негативно повлияла на отечественный спорт.
Сергей Галицкий основал ФК «Краснодар» и создал футбольную академию. Благодаря его финансовой поддержке в столице Кубани был построен стадион на 35 тысяч человек, который принял свой первый матч в 2016 году. В 2022-м Галицкий также проспонсировал создание арены для пляжных видов спорта на территории КубГУ.