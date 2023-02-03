Поддержка спорта силами российского бизнеса

Сергей Галицкий основал ФК «Краснодар» и создал футбольную академию. Благодаря его финансовой поддержке в столице Кубани был построен стадион на 35 тысяч человек, который принял свой первый матч в 2016 году. В 2022-м Галицкий также проспонсировал создание арены для пляжных видов спорта на территории КубГУ.