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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Озвучена предварительная версия убийства детей многодетным отцом в Уфе

3 февраля 2023, 07:02
Фото: 1MI

У отца, который убил сыновей в Уфе и свел счеты с жизнью, могла быть депрессия

Одну из версий сейчас отрабатывают правоохранители.

Следствие отрабатывает версию о том, что многодетный отец из Уфы, который утром 3 февраля зарезал двоих сыновей 7 и 13 лет, после чего совершил самоубийство, мог страдать от депрессии.

Отрабатывается и версия о том, что у мужчины, который трудился инженером на крупном предприятии, могли быть проблемы на работе. Ранее сообщалось, что на момент трагедии мужчина был в отпуске. Эти подробности собственный источник в правоохранительных органах телеканала ВГТРК-Башкортостан.

Как уже сообщал Mkset, семья характеризовалась исключительно как положительная и никогда ранее не привлекала внимания органов. Дети хорошо учились и их описывают как идеальных.

К сожалению, трагедия в многодетной семье — не первая в Уфе. В минувшем 2022 году в Уфе мать привезла дочь в Уфу из Туймазов на лечение и убила девочку на съемной квартире, после чего свела счеты с жизнью. В прошлом месяце в Уфе 18-летний парень убил свою мать. До сих пор ищут Артема Мазова, который в 2019 году скрылся со своими сыновьями, тела которых нашли спустя полгода. Сам Мазов до сих пор числится в федеральном розыске.

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