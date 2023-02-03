Озвучена предварительная версия убийства детей многодетным отцом в Уфе

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Следствие отрабатывает версию о том, что многодетный отец из Уфы, который утром 3 февраля зарезал двоих сыновей 7 и 13 лет, после чего совершил самоубийство, мог страдать от депрессии.
Отрабатывается и версия о том, что у мужчины, который трудился инженером на крупном предприятии, могли быть проблемы на работе. Ранее сообщалось, что на момент трагедии мужчина был в отпуске. Эти подробности собственный источник в правоохранительных органах телеканала ВГТРК-Башкортостан.
Как уже сообщал Mkset, семья характеризовалась исключительно как положительная и никогда ранее не привлекала внимания органов. Дети хорошо учились и их описывают как идеальных.
К сожалению, трагедия в многодетной семье — не первая в Уфе. В минувшем 2022 году в Уфе мать привезла дочь в Уфу из Туймазов на лечение и убила девочку на съемной квартире, после чего свела счеты с жизнью. В прошлом месяце в Уфе 18-летний парень убил свою мать. До сих пор ищут Артема Мазова, который в 2019 году скрылся со своими сыновьями, тела которых нашли спустя полгода. Сам Мазов до сих пор числится в федеральном розыске.