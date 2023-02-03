Озвучена предварительная версия убийства детей многодетным отцом в Уфе

К сожалению, трагедия в многодетной семье — не первая в Уфе. В минувшем 2022 году в Уфе мать привезла дочь в Уфу из Туймазов на лечение и убила девочку на съемной квартире, после чего свела счеты с жизнью. В прошлом месяце в Уфе 18-летний парень убил свою мать. До сих пор ищут Артема Мазова, который в 2019 году скрылся со своими сыновьями, тела которых нашли спустя полгода. Сам Мазов до сих пор числится в федеральном розыске.