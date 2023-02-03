Новые выплаты, авария с автобусом центре Уфы и падения наледи на детей

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Первый рабочий день начался с крупного ДТП в центре Уфы. Автобус с пассажирами влетел в Особняк Якушевых . Как сообщили в Минздраве Башкирии в ДТП с автобусом в центре Уфы пострадало шесть человек, детей среди них нет. Уточняется, что четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, еще двое наблюдаться будут амбулаторно.
Позже по факту ДТП прокуратура Башкирии организовала проверку, а следственный комитет организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
История с двойками за отставшие лыж на уроке получило свое продолжение. Прокомментировал скандал министр образования Башкирии Айбулат Хажин, он назвал «абсолютно неправомерными» действия учителя, который и поставил «неуд» половине класса и напомнил, что обеспечение учеников инвентарем — обязанность школы.
На этой неделе было анонсировано сразу несколько выплат. Так, министр здравоохранения анонсировал выплаты по 3 миллиона рублей медикам, которые поедут работать в сельскую местность. Выплачивать будут по миллиону в год.
Далее, глава Башкирии подписал закон о ежегодных выплатах донорам крови, сумма выплат составит 5 тысяч рублей. Вступил в силу закон по истечению 10 дней с момента его публикации, а именно с 3 февраля.
С 1 января нынешнего года родители детей в возрасте до трех лет, доходы которых на одного члена семьи не превышают 25 300 рублей, то есть двух прожиточных минимумов, смогут оформить новую выплату. Размер ее составит 12 271 рубль, а ее источником станет имеющийся на ребенка материнский капитал.
В первый день февраля в Уфе на ребенка упала наледь с крыши 5-этажки, травмы ребенок получил и попал с ними в травмпункт, но к счастью травмы оказались незначительными и 11-летний мальчик получил помощь и отправился домой. Возбуждено уголовное дело.
Уже не так благополучно обернулось падение наледи на 10-летнюю девочку в Стерлитамаке. Произошло все днем 2 февраля. Школьница выходила из пункта доставки товаров вместе с матерью, когда на нее упала наледь с крыши многоквартирного дома. В пресс-службе Минздрава РБ Mkset сообщили, что девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Инцидент проверит прокуратура Башкирии, а СК уже возбудил уголовное дело.