Новые выплаты, авария с автобусом центре Уфы и падения наледи на детей

Первый рабочий день начался с крупного ДТП в центре Уфы. Автобус с пассажирами влетел в Особняк Якушевых . Как сообщили в Минздраве Башкирии в ДТП с автобусом в центре Уфы пострадало шесть человек, детей среди них нет. Уточняется, что четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, еще двое наблюдаться будут амбулаторно.