mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Минздрав Башкирии подтвердил уход главврача РДКБ, при котором был скандал с инсулином

3 февраля 2023, 08:01
Фото: 1MI
В 2020 году Рустем Ахметшин был удостоен звания «Лучший врач года».

Стало известно, что Рустем Ахметшин больше не является главным врачом Республиканской детской клинической больницы. В пресс-службе минздрава Башкирии прокомментировали уход Ахметшина с поста и пояснили, что причина ухода Ахметшина с высокого поста в истечении срока контракта.

— У Рустэма Закиевича истек срок контракта. Он остается в системе наставником для молодых врачей. Его опыт будет направлен на научное и образовательное направления, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в 2018 году учреждение сотряс скандал связанный с тем, что в СМИ появлялись сообщения о том, что детям-диабетикам вводили просроченный инсулин. После данных сообщений и больницей и ее закупками заинтересовались правоохранители.

В ноябре 2018 года следком сообщал о том, что правоохранители изучают поставки лекарственных препаратов и проверяют их на соответствие установленным нормам качества и безопасности, а также проводят допросы медицинских работников и пациентов РДКБ. Тогда же было заведено и уголовное дело.

Мандат депутата Госсобрания Башкирии получил главврач РДКБ Рустэм Ахметшин
Узнать подробнее
«Сиди и никуда не ходи»: как дети продолжают заражаться COVID-19 в РДКБ в Уфе
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«Дети идеальные»: что известно о семье из Уфы, где отец убил детей и покончил с собой
Сегодня, 06:44
«Куда деваться»: почему жители Башкирии, несмотря на риски, едут работать на вахту
1 февраля 12:15
В Башкирии на ребенка до трех лет желающие смогут получать 12 271 рубль ежемесячно
Сегодня, 04:27
«В Европе газ, а у нас?»: жители Уфы вышли с плакатами к зданию мэрии
Вчера, 11:07
Жители Башкирии были шокированы увиденным на сайте «Госуслуги»
Вчера, 11:10