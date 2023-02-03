Минздрав Башкирии подтвердил уход главврача РДКБ, при котором был скандал с инсулином

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Стало известно, что Рустем Ахметшин больше не является главным врачом Республиканской детской клинической больницы. В пресс-службе минздрава Башкирии прокомментировали уход Ахметшина с поста и пояснили, что причина ухода Ахметшина с высокого поста в истечении срока контракта.
— У Рустэма Закиевича истек срок контракта. Он остается в системе наставником для молодых врачей. Его опыт будет направлен на научное и образовательное направления, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, в 2018 году учреждение сотряс скандал связанный с тем, что в СМИ появлялись сообщения о том, что детям-диабетикам вводили просроченный инсулин. После данных сообщений и больницей и ее закупками заинтересовались правоохранители.
В ноябре 2018 года следком сообщал о том, что правоохранители изучают поставки лекарственных препаратов и проверяют их на соответствие установленным нормам качества и безопасности, а также проводят допросы медицинских работников и пациентов РДКБ. Тогда же было заведено и уголовное дело.