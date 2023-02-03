Минздрав Башкирии подтвердил уход главврача РДКБ, при котором был скандал с инсулином

В ноябре 2018 года следком сообщал о том, что правоохранители изучают поставки лекарственных препаратов и проверяют их на соответствие установленным нормам качества и безопасности, а также проводят допросы медицинских работников и пациентов РДКБ. Тогда же было заведено и уголовное дело.