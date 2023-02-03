Крики и просьбы о помощи попали на видео за несколько минут до убийства детей в Уфе

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Появилось видео с видеодомофона подъезда дома по улице Степана Кувыкина в Уфе, где сегодня утром произошла трагедия. Многодетный отец вел себя неадекватно, его жена с дочкой вышла из квартиры за помощью, однако, когда вернулась с подмогой, было уже поздно.
На видео встревоженная женщина звонит соседям и просит помощи, с трудом объясняя, что случилось. Ранее сообщалось, что произошло страшное в 5 часов утра. на улице на кадрах видео едва начинает светать. На записи домофона указано время 4:46.
— Откройте, пожалуйста, у нас папа… Мужу плохо. Это мама, мама *** (имя дочки-прим.ред.). Откройте, пожалуйста, — сбивчиво просит сильно взволнованная женщина в то время, как из ее квартиры доносятся душераздирающие крики.
В итоге дверь открывается, женщина входит и начинает громко просить помощи, крича в подъезде «Помогите!». Параллельно из ее квартиры продолжают доноситься ужасные звуки.
Телеграм-канал Mash-Batash сообщает, что «женщина как могла звала на помощь: стучала в двери, по общему стояку, звонила в домофон. Никто не откликнулся. Из квартиры она успела вывести только 10-летнюю дочь».
Напомним, 3 февраля ранним утром в Уфе произошла трагедия. В многодетной семье, проживающей по улице Степана Кувыкина в Уфе произошло страшное, отец семейства стал странно себя вести, женщина с 10-летней дочкой смогла покинуть квартиру и искала помощи, но когда вернулась к своей двери, квартира была заперта изнутри. Когда жилище вскрыли спасатели они обнаружили три тела, мальчики 7 и 13 лет погибли от полученных ранений ножом, а их отец свел счеты с жизнью.