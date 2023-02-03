Крики и просьбы о помощи попали на видео за несколько минут до убийства детей в Уфе

Напомним, 3 февраля ранним утром в Уфе произошла трагедия. В многодетной семье, проживающей по улице Степана Кувыкина в Уфе произошло страшное, отец семейства стал странно себя вести, женщина с 10-летней дочкой смогла покинуть квартиру и искала помощи, но когда вернулась к своей двери, квартира была заперта изнутри. Когда жилище вскрыли спасатели они обнаружили три тела, мальчики 7 и 13 лет погибли от полученных ранений ножом, а их отец свел счеты с жизнью.