«Интеррос» поддерживает социсследование в сфере цифровых услуг в России

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Исследование было проведено при поддержке холдинговой Группы «Интеррос». Научный проект «Ломоносов» оказал помощь в опросе. Об этом пишет ko.ru.
Опрос продемонстрировал, что граждане наиболее готовы к цифровой трансформации в области покупок и онлайн-платежей. Полностью перейти на оплату товаров и услуг в интернете согласны 70% участников исследования.
Респонденты в среднем лишь на 2,4 балла из пяти оценили свои знания по теме цифровых прав. Лучше всего знания в данной сфере у мужчин не старше 36 лет. Примерно 80% россиян стремятся повысить уровень своих знаний в сфере цифровых прав. Приоритетными источниками информации они считают научно-популярные интернет-статьи, советы специалистов и профильные интернет-СМИ.
Участники исследования говорят, что в 41% случаев они черпают информацию о цифровых правах и цифровых финансовых активах (ЦФА) от близких и друзей. 31% респондентов полагаются на мнение представителей профессиональных сообществ. Столько же респондентов доверяют интернет-источникам.
ЦФА и криптовалюты, в отличие от области цифровых услуг, для россиян понятны не до конца. К примеру, отличить цифровые финансовые активы от криптовалюты способны только 20% россиян. Еще 37% граждан не имеют об этом конкретного представления, а 40% вообще не видят различий между ними.
Итоги исследования оценила гендиректор «Атомайз» (входит в Группу «Интеррос») Екатерина Фроловичева. В «Атомайз» уверены, что участники рынка должны взять на себя образовательную функцию. «Атомайз» - это первый отечественный оператор цифровых финансовых активов. Представители структуры видят свою роль в том, чтобы создать рынок ЦФА.
В ноябре минувшего года «Атомайз» к форуму Finopolis выпустил PlayBook «Цифровые финансовые активы: инструкция по применению». Книга содержит наглядную карту цифровых прав, чек-листы для эмитентов, инвесторов и партнеров. В ней есть также советы по налоговому и бухгалтерскому учету ЦФА.