«Интеррос» поддерживает социсследование в сфере цифровых услуг в России

ЦФА и криптовалюты, в отличие от области цифровых услуг, для россиян понятны не до конца. К примеру, отличить цифровые финансовые активы от криптовалюты способны только 20% россиян. Еще 37% граждан не имеют об этом конкретного представления, а 40% вообще не видят различий между ними.